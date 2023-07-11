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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام در یزد برگزار می‌شود

جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام در یزد برگزار می‌شود

یزد- جشنواره ملی بانوی هزاره اسلام، بزرگداشت حضرت خدیجه(س) از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند در دو بخش ادبی و هنری آثار خود را به رقابت بگذارند.

شرکت کنندگان در بخش قالب آثار ادبی می توانند آثار خود را در قالب های داستان کوتاه و رمان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین در قالب آثار هنری، علاقمندان آثار خود را در قالب های موشن گرافیک، پوستر، تایپوگرافی، خاطره نگاری حجاب و … به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه تعیین شده و علاقمندان می توانند آثار خود را به پست الکترونیک emamhosseinyazd@gmail.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۹۳۱۷۰۷۴۴۶ ارسال کنند.

این جشنواره با همکاری حوزه هنری یزد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، استانداری یزد و ... برگزار می شود.

کد مطلب 5834271

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