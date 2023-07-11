به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند در دو بخش ادبی و هنری آثار خود را به رقابت بگذارند.

شرکت کنندگان در بخش قالب آثار ادبی می توانند آثار خود را در قالب های داستان کوتاه و رمان به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین در قالب آثار هنری، علاقمندان آثار خود را در قالب های موشن گرافیک، پوستر، تایپوگرافی، خاطره نگاری حجاب و … به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریورماه تعیین شده و علاقمندان می توانند آثار خود را به پست الکترونیک emamhosseinyazd@gmail.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۹۳۱۷۰۷۴۴۶ ارسال کنند.

این جشنواره با همکاری حوزه هنری یزد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، استانداری یزد و ... برگزار می شود.