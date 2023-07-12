به گزارش خبرگزاری مهر، الناز کیوانی در جلسه بررسی ارزشگذاری اقتصادی داراییهای محیط زیستی در سطح منطقه یک آمایش کشور، افزود: با توجه به وضعیت خاص محیط زیست در برخی مناطق این پهنه (منطقه یک) از جمله تالاب میانکاله، خلیج گرگان، جزیره آشوراده و همچنین لزوم مدیریت صحیح پسماندها، صیانت از جنگلها و تالابها در راستای حفظ زیستگاهها و تنوع زیستی و بسیاری مسائل دیگر، طرح ارزشگذاری اقتصادی داراییهای محیط زیستی در سطح منطقه یک آمایش کشور از سال گذشته در دستور کار این دفتر قرار گرفت.
وی هدف اصلی انجام این طرح را رفع چالشهای محیط زیستی استانهای ساحلی شمال کشور برشمرد و افزود: انتظار میرود نتایج نهایی در قالب نقشه ارزش خدمات اکوسیستمی به عنوان یک ابزار سودمند توسط مدیران و برنامهریزان ملی و استانی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
همچنین محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان با اشاره به لزوم تشکیل کنسرسیوم میان دانشگاههای سه استان، همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست را زیربنای پیشرفت اصولی طرح دانست و بر برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، به منظور جریان سازی «لحاظ ارزش منابع محیط زیستی در همه برنامههای کشور» در هر مرحله، دادههای مورد استفاده، روش انتخاب شده و نتایج کمی و ریالی به دست آمده به تأیید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه استان خواهد رسید.
همچنین در این نشست، گزارش پیشرفت کار ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی منطقه یک آمایش کشور توسط مشاور طرح ارائه شد.
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