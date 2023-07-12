افتتاح طرح آبرسانی به روستاهای قشلاق قلعه جیق و یاورکندی اهر

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در مراسمی با حضور سرهنگ پاسدار الیاس گلمحمدزاده جانشین فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی، ابوالفضل غنی زاده فرماندار شهرستان اهر و مسئولان استانی و شهرستانی طرح آبرسانی به روستاهای محروم قشلاق قلعه جیق و یاورکندی شهرستان اهر به همت بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ناحیه اهر افتتاح شد.

برای اجرای این طرح آبرسانی با حفر چاه و لوله گذاری به طول ۳۰۰ متر و احداث منبع آب در روستای قشلاق قلعه جیق و همچنین لوله گذاری و هدایت آب به منبع آب روستای یاورکندی به طول یک و نیم کیلومتر در مجموع افزون بر ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

جانشین فرمانده سپاه عاشورای استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این طرح‌های آبرسانی با اشاره به اینکه تمامی این اقدامات با هدف خدمت به مردم صورت می‌پذیرد گفت: اساس انقلاب اسلامی برای خدمت به مردم و محرومان است و ما اگر بخواهیم خدمت کنیم باید برای رفاه نیازمندان و محرومان باشد.

سرهنگ پاسدار الیاس گلمحمدزاده گفت: وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار مردم و برای مردم بودن است و اگر کار، جهادی و در راه رضای خداوند متعال باشد نتیجه اش خیر و برکت است.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که با همت جهادگران و بسیجیان بسیج سازندگی و قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه ناحیه اهر در دورترین و محروم‌ترین روستاهای این شهرستان مردم از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند و اجری بالاتر از این نیست.