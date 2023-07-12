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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۳۳

بعد از «تل‌ماسه ۲»؛

خاویر باردم با برد پیت می‌راند/ بازی در فیلم فرمول یک

خاویر باردم با برد پیت می‌راند/ بازی در فیلم فرمول یک

خاویر باردم به فیلم «اوج» برد پیت افزوده شد تا با او در مسابقات فرمول یک همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، خاویر باردم به فیلم «اوج» که با بازی برد پیت در نقش اصلی ساخته می‌شود، ملحق شد. دمزن ادریس، کری کاندن و توبایاس منزیز پیش از این به عنوان دیگر بازیگران این فیلم به کارگردانی جوزف کوشینسکی معرفی شده بودند.

باردم شنبه این هفته در پیست سیلورمن گران پری بریتانیا در کنار پیت و کوشینسکی دیده شد.

پیت در این فیلم در نقش راننده کهنه‌کار فرمول وان به نام سانی هیز بازی می‌کند که از بازنشستگی خارج می‌شود تا یک راننده جوان را آموزش دهد.

در حالی که لوئیس همیلتون قهرمان ۷ دوره فرمول وان از تهیه‌کنندگان و مشاوران فیلم است اپل در یک رقابت جدی، این فیلم را سال ۲۰۲۲ با قراردادی ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلاری خرید.

پیت در مورد این پروژه به تازگی صحبت کرده و گفت نقش یک راننده حرفه‌ای را بازی می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ تصادف وحشتناکی داشته و رانندگی را رها کرد و ناپدید شده است. دوستش با بازی خاویر باردم که مالک یک تیم است حالا با او تماس می‌گیرد و می‌خواهد کمک کند تا با آموزش یک پدیده جوان با بازی دمزن ادریس کمک کند تا تیم رده آخری را نجات دهد.

پیت با تاکید بر استفاده از دوربین‌هایی جدید که در داخل اتومبیل جاسازی شده‌اند، گفت این امر فیلم را بسیار هیجان‌انگیز می‌کند.

باردم به تازگی با فیلم «پری دریایی کوچولو» دیده شد و «تل‌ماسه ۲» فیلم بعدی اوست.

کد مطلب 5834368

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