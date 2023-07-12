  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۱

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

شناور حامل سوخت قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

شناور حامل سوخت قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک شناور و کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان استان بوشهر در مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی حین گشت زنی در محور ساحلی شهرستان بوشهر طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور یدک‌کش در آب‌های بوشهر شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از بررسی شناور، مقدار ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، اظهار داشت: قاچاق سوخت یکی از مهمترین عوامل مخرب اقتصادی در جامعه است.

شرفی ادامه داد: مأموران این فرماندهی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه تحرک سو برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 5834402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها