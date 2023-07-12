شناور حامل سوخت قاچاق در استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرزبانان استان بوشهر در مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی حین گشت زنی در محور ساحلی شهرستان بوشهر طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی یک فروند شناور یدک‌کش در آب‌های بوشهر شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از بررسی شناور، مقدار ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه، اظهار داشت: قاچاق سوخت یکی از مهمترین عوامل مخرب اقتصادی در جامعه است.

شرفی ادامه داد: مأموران این فرماندهی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه تحرک سو برخورد خواهند کرد.