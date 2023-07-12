۹۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد سمنان مستمری بیمه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ذوالفقاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان بابیان اینکه این نهاد در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجویی، نگاه ویژه‌ای به تأمین آسایش، شرایط آتی و نیز پایداری درآمد آن‌ها دارد، بیان کرد: با پرداخت حق بیمه مددجویان واجد شرایط به سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان می‌توانند از تمامی مزایای بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، فوت و یا ازکارافتادگی بهره‌مند شوند.

وی افزود: پرداخت حق بیمه از سوی کمیته امداد به سازمان تأمین اجتماعی تا زمان مددجو بودن و نیز فرارسیدن سن بازنشستگی فرد مشمول ادامه می‌یابد و پس‌ازآن از تحت پوشش خارج می‌شوند و از مزایای بازنشستگی بهره‌مند خواهند شد.

شرایط استفاده از بیمه

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: زنان تحت پوشش کمیته امداد با رسیدن به سن ۵۵ سالگی و پرداخت ۱۰ سال بیمه و همچنین مردان تحت حمایت با رسیدن به سن ۶۰ سالگی و پرداخت ۱۰ سال بیمه بازنشسته می‌شوند.

ذوالفقاری با بیان اینکه در صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز با رسیدن به سن ۶۵ سالگی بازنشسته خواهند شد، تاکید کرد: با پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ۹۱۶ خانوار، ۴۷ خانوار از تحت حمایت امداد این نهاد در استان سمنان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون خارج و مستمری بازنشستگی آنان از طرف سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

وی ابراز داشت: سالانه پنج میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان برای ۹۱۶ خانوار شامل ۶۰۳ خانوار شهری و ۳۱۳ خانوار روستایی و عشایری از مددجویان استان سمنان حق بیمه تأمین اجتماعی تا نائل آمدن به مرحله بازنشستگی پرداخت می‌شود.