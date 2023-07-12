تیم پسران ایران به مدال برنز رسید/ بانوان یک سومی دیگر کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، پسران زیر ۲۱ سال ایران در گروه دوم این مسابقات در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی دست پیدا کردند و در نهایت دیدار سرگروهی را خیلی نزدیک به ژاپن واگذار کردند تا در نیمه نهایی به مصاف تایلند قهرمان جهان بروند.

تیم ایران در این دیدار که در ورزشگاه ترمینال ۲۱ شهر کورات برگزار شد در نهایت برابر حریف قدر بازی را واگذار کرد تا کار خود را با کسب عنوان سومی در اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان زیر ٢١ سال به پایان ببرد.

لازم به ذکر است که سی و ششمین دوره مسابقات قهرمانی جهان از تاریخ ١٨ الی ٢۵ تیر در شهر کورات کشور تایلند در حال برگزاری است.

ابوالفضل پورامامی، ساسان ملک نژاد، سعید حسامی، امیرحسین قرنجیک، حسین علیجانی و حامد موسوی بازیکن این تیم، سهراب آزاد سرپرست و محمد حسین یوسفی سرمربی اعضای تیم زیر ٢١ سال در مسابقات جهانی تایلند هستند.

برنزی دیگر برای بانوان سپک تاکرا

تیم ملی سپک تاکرا بانوان ایران در بخش ۴ نفره رقابت های جهانی تایلند با قبول شکست برابر مالزی به مدال برنز بسنده کرد.

دختران ملی پوش سپک تاکرا ایران ابتدا در گروه دوم مرحله مقدماتی با پیروزی برابر عربستان و سریلانکا و شکستی خیلی نزدیک برابر چین میزبان بازی های آسیایی ٢٠٢٢ هانژو به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

این تیم صبح امروز به وقت تایلند در ورزشگاه ترمینال ٢١ به مصاف تیم ملی قدرتمند بانوان مالزی رفت و در نهایت با نتیجه ای نزدیک بازی را ٢ بر صفر (٢١ بر ١٩ و ٢١ بر ١۸) به حریف واگذار کرد تا به مدال برنز مشترک دست پیدا کند.

زهره امامی، ریحانه راهزانی، مریم مرادمنش ،ساحل محرابی، سعیده خمری و زینب ناظمی (بازیکن) ، رضا رستمی (سرمربی) ،رویا جعفری( مربی) و یلدا قاسمی (سرپرست) اعضای این تیم را در این رقابت ها تشکیل می دهند.