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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۵

مدیرکل صمت مازندران:

۳۲۰ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

۳۲۰ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

ساری- مدیرکل صمت مازندران از صادرات ۷۶ میلیون دلار کالا در سال جاری از استان به کشورهای مختلف خبر داد و گفت: امسال ۳۲۰ هزار تن کالا صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادعلی کهنسال گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان خرداد ماه ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۶ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از مازندران شامل فرآورده‌های لبنی، بتنی، شربت‌های یخی، مواد پلاستیکی، سیمان، کاغذ، محصولات شیمیایی، اجزا و قطعات خودرو و … بوده است.

وی تصریح کرد: این کالاها به کشورهای عراق، روسیه، ایتالیا، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، افغانستان صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه خاطر نشان ساخت: در همین مدت ۶۰۷ میلیون دلار کالا به گمرکات استان وارد شده است.

کهنسال اضافه کرد: کالاهای وارداتی شامل انواع غلات، چوب، روغن حیوانی و نباتی، محصولات شیمیایی بوده که از کشورهای روسیه، ترکیه، انگلستان، عمان، قزاقستان وارد گمرکات استان شده است.

کد مطلب 5834476

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