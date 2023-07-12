۳۲۰ هزار تن کالا از مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادعلی کهنسال گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان خرداد ماه ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۶ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از مازندران شامل فرآورده‌های لبنی، بتنی، شربت‌های یخی، مواد پلاستیکی، سیمان، کاغذ، محصولات شیمیایی، اجزا و قطعات خودرو و … بوده است.

وی تصریح کرد: این کالاها به کشورهای عراق، روسیه، ایتالیا، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، افغانستان صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در ادامه خاطر نشان ساخت: در همین مدت ۶۰۷ میلیون دلار کالا به گمرکات استان وارد شده است.

کهنسال اضافه کرد: کالاهای وارداتی شامل انواع غلات، چوب، روغن حیوانی و نباتی، محصولات شیمیایی بوده که از کشورهای روسیه، ترکیه، انگلستان، عمان، قزاقستان وارد گمرکات استان شده است.