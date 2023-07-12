مصوبات شورای فضای مجازی در ایلام اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام روز چهارشنبه در نخستین نشست شورای فضای مجازی استان ضمن گرامیداشت روز عفاف و حجاب، گفت: شورای فضای مجازی موزون‌کننده استان را در همه جوانب است و می‌تواند در زندگی و امورات روزمره مردم بسیار اثرگذار و حیاتی باشد.

وی در ادامه افزود: شورای عالی فضای مجازی یک شورای عالی ملی و استانی است و اعضای آن مشخص و دارای یک دستورالعمل است که مورد توجه جدی حاکمیت است.

نماینده عالی دولت در استان ایلام یادآور شد: امروز هر خانواده و یک اجتماع خانوادگی بیشتر امورات خود را از طریق فضای اینترنتی دنبال می‌کنند که اهمیت این حوزه را دوچندان می‌کند.

استاندار ایلام با تاکید بر مطلب که همه مصوبات شورای فضای مجازی استان لازم‌الاجراست، بیان داشت: لازمه فضای مجازی داشتن یک چارچوب است و این فضا با اتخاذ تصمیمات و مصوبات هدفمند شورا، نظم و امنیت در آن حاکم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر ماه نشست شورای فضای مجازی استان با حضور اعضای اصلی شورا برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: دومین نشست شورای فضای مجازی دو هفته بعد برگزار می‌شود که از این پس در هر نشست اعضای شورا فضای مجازی موضوعات را در جلسات کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی بررسی و سپس در نشست مطرح و پس از رای‌گیری دارای حکم اجرایی هستند.

وی وظیفه اصلی اعضای شورای فضای مجازی استان را تدوین سیاست کلی فضای مجازی هر استان ذکر کرد و گفت: تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری نظام‌مند در این حوزه می‌تواند حافظ امنیت مردم در فضای مجازی باشد.

استاندار ایلام تاکید کرد: به دلیل اهمیت بالای فضای مجازی و اثرگذاری این نشست برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای شورای فضای مجازی در استان، ضرورت دارد همه اعضای اصلی شورا در این نشست حضور داشته باشند.

گفتنی است این شورا دارای کارگروه‌های فنی و اقتصادی محتوای فنی و اقتصاد و دیجیتال، امنیت سایبری.. است.

لازم به ذکر است در پایان این نشست اعضای شورای فضای مجازی استان احکام خود را دریافت کردند.