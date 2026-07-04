  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

آمادگی دستگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با جنگ سایبری دشمن

آمادگی دستگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با جنگ سایبری دشمن

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم تهدیدات سایبری و شناختی، از تدوین برنامه عملیاتی شورای فضای مجازی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در دومین نشست شورای فضای مجازی استان با اشاره به جایگاه راهبردی این شورا اظهار کرد: اعضای شورای فضای مجازی را معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های مسئول در این حوزه تشکیل می‌دهند و این ترکیب، بیانگر اهمیت و نقش تصمیم‌ساز شورا در نظام اداری، سیاسی و امنیتی استان است.

تداوم جنگ شناختی و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها

وی با بیان اینکه اگرچه درگیری‌های نظامی ممکن است پایان یابد، اما جنگ‌های شناختی، ادراکی و سایبری همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به ماهیت تهدیدات نوین، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر، برای مقابله با این تهدیدها اقدام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: همان‌گونه که در حوزه دفاعی و نظامی از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات برای مقابله با تهدیدات استفاده می‌شود، در عرصه فضای مجازی نیز باید با حساسیت بیشتری عمل کرد و آمادگی لازم برای مواجهه با جنگ سایبری و شناختی را افزایش داد.

تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵

محمدی با اشاره به ابلاغ اسناد و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به استانداری‌ها گفت: این اسناد باید با دقت از سوی اعضای شورا مطالعه و مبنای برنامه‌ریزی استان قرار گیرد و در صورت نیاز، نسخه‌های ابلاغی در اختیار همه اعضا قرار خواهد گرفت.

وی از اختصاص فرصت یک‌هفته‌ای به اعضای شورا برای ارائه پیشنهادها و برنامه‌های تخصصی خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ با مشارکت همه دستگاه‌های عضو و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی است تا برنامه‌ای جامع، منسجم و قابل اجرا برای ارسال به مراجع ملی تهیه شود.

ساماندهی فضای مجازی و مقابله با جرائم سایبری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساماندهی همه‌جانبه فضای مجازی استان، تدوین نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی، تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی، هماهنگی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات در استان و تدوین سازوکارهای رصد، پایش و مقابله با تهدیدات و جرائم سایبری را از مهم‌ترین دستورکارهای شورای فضای مجازی استان برشمرد.

محمدی همچنین از آماده شدن احکام اعضای شورای فضای مجازی استان با امضای استاندار خبر داد و تصریح کرد: این شورا به‌عنوان ستاد پشتیبان مقابله با جنگ شناختی، ادراکی و سایبری از جایگاه مهمی برخوردار است و انتظار می‌رود همه اعضا با احساس مسئولیت، مشارکت فعال و برنامه‌محور در اجرای مأموریت‌های آن نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6879108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها