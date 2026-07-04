به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر شنبه در دومین نشست شورای فضای مجازی استان با اشاره به جایگاه راهبردی این شورا اظهار کرد: اعضای شورای فضای مجازی را معاونان استاندار و مدیران دستگاههای مسئول در این حوزه تشکیل میدهند و این ترکیب، بیانگر اهمیت و نقش تصمیمساز شورا در نظام اداری، سیاسی و امنیتی استان است.
تداوم جنگ شناختی و ضرورت آمادگی دستگاهها
وی با بیان اینکه اگرچه درگیریهای نظامی ممکن است پایان یابد، اما جنگهای شناختی، ادراکی و سایبری همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: با توجه به ماهیت تهدیدات نوین، ضروری است همه دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل، برنامهریزی دقیق و هماهنگی مستمر، برای مقابله با این تهدیدها اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: همانگونه که در حوزه دفاعی و نظامی از تمامی ظرفیتها و تجهیزات برای مقابله با تهدیدات استفاده میشود، در عرصه فضای مجازی نیز باید با حساسیت بیشتری عمل کرد و آمادگی لازم برای مواجهه با جنگ سایبری و شناختی را افزایش داد.
تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵
محمدی با اشاره به ابلاغ اسناد و سیاستهای شورای عالی فضای مجازی به استانداریها گفت: این اسناد باید با دقت از سوی اعضای شورا مطالعه و مبنای برنامهریزی استان قرار گیرد و در صورت نیاز، نسخههای ابلاغی در اختیار همه اعضا قرار خواهد گرفت.
وی از اختصاص فرصت یکهفتهای به اعضای شورا برای ارائه پیشنهادها و برنامههای تخصصی خبر داد و افزود: هدف از این اقدام، تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ با مشارکت همه دستگاههای عضو و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسی است تا برنامهای جامع، منسجم و قابل اجرا برای ارسال به مراجع ملی تهیه شود.
ساماندهی فضای مجازی و مقابله با جرائم سایبری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ساماندهی همهجانبه فضای مجازی استان، تدوین نقشه راه و برنامههای عملیاتی، تصویب ضوابط و دستورالعملهای اجرایی، هماهنگی برای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات در استان و تدوین سازوکارهای رصد، پایش و مقابله با تهدیدات و جرائم سایبری را از مهمترین دستورکارهای شورای فضای مجازی استان برشمرد.
محمدی همچنین از آماده شدن احکام اعضای شورای فضای مجازی استان با امضای استاندار خبر داد و تصریح کرد: این شورا بهعنوان ستاد پشتیبان مقابله با جنگ شناختی، ادراکی و سایبری از جایگاه مهمی برخوردار است و انتظار میرود همه اعضا با احساس مسئولیت، مشارکت فعال و برنامهمحور در اجرای مأموریتهای آن نقشآفرینی کنند.
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