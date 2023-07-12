به گزارش خبرنگار مهر، جواد عزتی بازیگر سینما و تلویزیون که در این سالها عمدتاً در فیلمهای سینمایی و سریالهای شبکه نمایش خانگی، نقشهای جدی را ایفا کرده است، به نظر میرسد قصد دارد کارگردانی سینما را هم تجربه کند.
او که در کارهای اخیر خود مانند فیلم سینمایی «کت چرمی» به کارگردانی حسین میرزامحمدی و «مرد بازنده» به کارگردانی محمدحسین مهدویان هم سهمی فراتر از یک بازیگر در مرحله نوشتن فیلمنامه داشته است، این بار با همکاری کامران حجازی در مقام تهیهکننده برای کارگردانی فیلم سینمایی «تمساح خونی» درخواست پروانه ساخت داده است.
در صورت صدور پروانه ساخت برای این فیلم سینمایی جواد عزتی هم وارد فهرست بازیگرانی میشود که میتواند در مقام کارگردان فیلماولی تجربهای متفاوت را به نام خود ثبت کند.
با توجه به فاصله گرفتن عزتی در مقام بازیگر از فیلمهای کمدی در سالهای اخیر، به نظر میرسد علاقهمندی او برای ساخت فیلم در مقام کارگردان هم بیشتر نزدیک به سینمای جدی با سوژههای اجتماعی باشد.
کامران حجازی که درخواست پروانه ساخت «تمساح خونی» به تهیهکنندگی او در سامانه سازمان سینمایی ثبت شده است، پیش از این در مقام تهیهکننده در فیلمهای «مرد بازنده» و «کت چرمی» با جواد عزتی همکاری داشته و در سریال «زخم کاری» هم مجری طرح بوده است.
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