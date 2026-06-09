به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «ویران» عنوان سریال تازه‌ای است که به کارگردانی بهرام افشاری و تهیه‌کنندگی محمد شایسته به مرحله تولید رسیده است.

افشاری بازیگر شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون که ۲ سال پیش فیلم سینمایی «هفتاد سی» را به‌عنوان اولین تجربه کارگردانی بلند خود مقابل دوربین برد، حالا سراغ تجربه سریال‌سازی در شبکه خانگی آمده است.

«ویران» جدیدترین محصول فیلیمو است که این روزها مرحله فیلمبرداری را سپری می‌کند.

بهرام افشاری پیش از این در مقام بازیگر سریال‌های «دل»، «میدان سرخ» و «راز بقا»‌ را در شبکه نمایش خانگی داشت و به‌زودی فیلم سینمایی «زنده‌شور» با نقش‌آفرینی او روی پرده سینما خواهد رفت.