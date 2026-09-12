به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «بورسیه» که با تهیهکنندگی کامران حجازی در سکوت خبری جلوی دوربین رفته است، آخرین مراحل آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد تا با ترکیبی از بازیگران شناختهشده برای اکران در فصل پاییز آماده میشود.
اولین عکس از فیلم همزمان با روز ملی سینما منتشر شده است.
جواد عزتی و امیر جعفری ۲ بازیگر اصلی معرفیشده این فیلم هستند و چند بازیگر دیگر شناخته شده فیلم نیز به زودی معرفی میشوند. عزتی و جعفری پیش از این در فیلمهای پرفروش «زاپاس» و «اکسیدان» در کنار یکدیگر حضور داشتند و حالا در «بورسیه» بار دیگر همبازی شدهاند.
«بورسیه» مانند «تمساح خونی» توسط دفتر پخش شهر فرنگ راهی سینماها خواهد شد.
فیلمنامه «بورسیه» را برزو نیکنژاد نوشته است که تجربههای ساخت آثار کمدی مانند «لونه زنبور» و «زاپاس» در سینما، سریال «آفتابپرست» در نمایش خانگی و سریالهای «دودکش» و «دردسرهای عظیم» را در تلویزیون دارد.
کامران حجازی هم پس از ۲ تجربه «تمساح خونی» در سینما و «برتا، داستان یک اسلحه» در نمایش خانگی، تهیهکنندگی کمدی اکشن پربازیگر «بورسیه» را برعهده داشته است.
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