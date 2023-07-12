سلامت ۳۸ میلیون ایرانی تحت تاثیر عوارض گردوغبار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، در نشست روز جهانی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و خاک با شعار «هشدار گرد و خاک برای همه»، درباره آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار و اثرات بهداشتی آن، افزود: توفان‌های گرد و غبار بیش از ۱۵۰ کشور در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ۴۵ کشور به عنوان تولیدکننده گرد و غبار هستند و حدود ۲ میلیارد تن گرد و غبار در سال در اتمسفر منتشر می‌شود که آسیب‌های بسیاری به انسان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: توفان‌های گرد و غبار می‌تواند موجب آلودگی هوا شود و همچنین در بهداشت خانواده، باغداری و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار تأثیرگذار است و بنابراین کاهش آن می‌تواند در بهبود استفاده از زمین و آب و خاک و کاهش مشکلات اقتصادی و کاهش بیماری‌ها کمک کند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: گرد و غبار می‌تواند موجب افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، کاهش دید و تصادفات جاده‌ای، اختلال فعالیت‌های اجتماعی، افزایش مراجعات بیمارستانی و حملات آسم، مرگ و افزایش سال‌های از دست رفته عمر شود. همانطور که تاکنون تعطیلی مدارس، ادارات و مراجعات بیمارستانی بسیاری را به همراه داشته است.

وی گفت: بیماری‌های پوستی، مننژیت، آسیب به سلول‌های پوست، آسیب به DNA و…، نیز از جمله دیگر آسیب‌های گرد و غبار است. در میانگین سالانه این آلاینده باعث افزایش یک درصدی از کل آمار مرگ و میر به‌ویژه در گروه‌های حساس می‌شود.

جندقی ادامه داد: بیش از ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر پیامدهای ناشی از پدیده گرد و غبار در خاورمیانه قرار گرفته‌اند و این آمار حاکی از رشد فزاینده مراجعات مردم به مراکز بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: در مطالعات موردی شهر اهواز نشان دهنده افزایش میانگین ۵.۵ درصدی مراجعات مردم به مراکز درمانی طی روزهای گذشته است. در شهر اهواز در سال ۱۴۰۰ تعداد کل بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کردند و دچار آسیب ناشی از گرد و غبار و آلودگی هوا شده بودند، در رده سنی ۱۶ تا ۶۵ سال و در بازه زمانی تابستان و در زمان وقوع گرد و غبار بوده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: طی یک روز گذشته در مناطقی همچون زابل نیز تعداد مراجعات بسیار افزایش داشته است که باید به آن توجه شود و همچنین مراقبت در خصوص پایش مواد غذایی، سلامت آب و هوا و افزایش مراکز درمانی بسیار نیاز است.

وی افزود: حدود ۸.۱۷ میلیارد دلار از تأثیرات اقتصادی گرد و غبار در حوزه سلامت و حدود ۲۰۸۳۷ مرگ در سال ۱۴۰۰، منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق بوده است.