شهادت ۹ فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه از صبح امروز تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیدند.

منابع فلسطینی پیش از این اعلام کرده بودند که در پی حمله پهپادی به تجمع شهروندان فلسطینی در اطراف مسجد «القبه» در غرب خان‌یونس، دستکم سه نفر به شهادت رسیدند. همچنین در جریان این حمله پنج نفر مجروح شدند.

آتش‌بس غزه در چارچوب طرح ۲۰ بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ و با حمایت قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل اجرایی شد و «شورای صلح» نیز مسئولیت پیگیری اجرای این طرح و روند بازسازی غزه را بر عهده گرفت.

این طرح بر حفظ آتش‌بس، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و آغاز روند انتقال اداره این منطقه تأکید دارد. با این حال، گزارش‌های متعدد از ادامه حملات اسرائیل و نقض آتش‌بس حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که رویترز گزارش داده از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵، بیش از هزار و ۳۰۰ فلسطینی در غزه به شهادت رسیدند.

همچنین گزارش‌های مربوط به روند اجرای طرح نشان می‌دهد بخش‌هایی از تعهدات، از جمله عقب‌نشینی کامل اسرائیل و اجرای برخی مفاد توافق، همچنان با چالش جدی مواجه است.