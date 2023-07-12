  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی خبر داد؛

کشف انبار لوازم خانگی قاچاق در مشهد

کشف انبار لوازم خانگی قاچاق در مشهد

مشهد ـ رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی از شناسایی یک انبار لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین جوانبخت اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپو تعداد قابل توجهی لوازم خانگی قاچاق در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد توسط فردی سودجو، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان پس از شناسایی انبار موردنظر و پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان اداره صمت استان به محل مورد نظر اعزام و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در بازرسی از این مکان انواع لوازم خانگی شامل؛ انواع تلویزیون‌های ۵۵ تا ۷۵ اینچ با مارک‌های مختلف، سینما خانواده و انواع کولر گازی خارجی را کشف کردند.

وی با اشاره به این که ارزش کالاهای مکشوفه بنا به نظر کارشناسان مربوطه ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه ۲ متهم به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 5834706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها