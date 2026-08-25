بهبود معیشت معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی در اولویت آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه سهشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ابهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع معیشت معلمان با جدیت در حال پیگیری است و امیدواریم با همراهی دستگاههای مرتبط، اتفاقات خوبی در این حوزه رقم بخورد.
وی درباره ساماندهی وضعیت معلمان نهضتی و پیشدبستانی نیز گفت: این موضوع در وزارت آموزش و پرورش پیگیری میشود، اما بخشی از تصمیمگیریها در اختیار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و امیدواریم با همکاری این دستگاهها بتوانیم گامهای مثبتی برای ساماندهی وضعیت این گروه از معلمان برداریم.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهرستان ابهر، اردوگاه این منطقه را یکی از ظرفیتهای ارزشمند استان دانست و افزود: از این ظرفیت میتوان برای برگزاری برنامههای فرهنگی و آموزشی و مسابقات قرآنی استفاده کرد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت حفظ، تجهیز و بهرهگیری مطلوب از این اردوگاه گفت: این مجموعه از ظرفیتهای بزرگ استان است و باید با همکاری مسئولان شهرستان و استان برای حفظ و استفاده بهتر از آن برنامهریزی شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ورزشی مناطق آموزشی شهرستان ابهر اظهار کرد: در پنج منطقه آموزشی، حداقل دو زمین چمن برای هر منطقه در نظر گرفته شده است و این موضوع علاوه بر تعهدات قبلی، در برنامههای وزارت آموزش و پرورش دنبال خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش از اختصاص حدود پنج میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی خبر داد و افزود: ۱۰ میلیارد تومان نیز برای تأمین تجهیزات گرمایشی و استانداردسازی مدارس پیشبینی شده است.
کاظمی ادامه داد: برای آسفالت محوطه مدارس نیز ۲۰ هزار مترمربع در نظر گرفته شده و در زمینه هوشمندسازی مدارس نیز حمایتهای لازم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به طرح تجهیز مدارس به انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ۵۰ مدرسه در این زمینه در دست اقدام است و وزارت آموزش و پرورش حمایتهای لازم را برای اجرای این طرح انجام خواهد داد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر تقویت زیرساختهای فرهنگی و پرورشی شهرستان ابهر تأکید کرد و گفت: وضعیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانونهای فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان باید از نزدیک بررسی شود و در صورت نیاز، بهسازی و بازسازی این مراکز در دستور کار قرار گیرد.
کاظمی افزود: در صورتی که بررسیها نشان دهد این مراکز به بازسازی اساسی نیاز دارند، موضوع در اعتبارات سال آینده پیشبینی خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانشآموزان انجام میشود، تصریح کرد: موفقیت آموزش و پرورش تنها به امکانات و تجهیزات وابسته نیست. امکانات و تجهیزات میتوانند به ارتقای کیفیت کمک کنند، اما تربیت دینی و انقلابی دانشآموزان، اقامه نماز، ارتقای سطح علمی و موفقیتهای دانشآموزان از مهمترین شاخصهای عملکرد نظام تعلیم و تربیت است و همه شاخصها و دغدغههای آموزش و پرورش باید معطوف به کیفیت باشد و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی باید در اولویت قرار گیرد.
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