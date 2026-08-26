به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار گفت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در روز ۲۷ مردادماه مبنی بر وقوع سرقت منزل به شیوه بیهوشی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان پزشک و تحت عنوان ارائه خدمات «ویتامین‌تراپی» به منزل شاکی رفت‌وآمد داشته و در آخرین مراجعه، با تزریق ماده‌ای داخل سرم، وی را بیهوش کرده و پس از آن اقدام به سرقت اموال باارزش منزل کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: بنا بر اظهارات شاکی، متهم پس از بیهوش کردن وی، حدود ۴ هزار دلار، هفت قطعه سکه طلا، یک هزار درهم و دیگر اموال باارزش را سرقت کرده و از محل متواری شده است.

افشار تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۳۴ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، محل تردد متهم را در محدوده سعادت‌آباد شناسایی کردند و سرانجام ساعت حدود ۲۲:۳۰ روز ۲۸ مردادماه، متهم طی یک عملیات پلیسی دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی با اشاره به کشف سرنخ‌های جدید در پرونده گفت: در ادامه تحقیقات، فرد دیگری نیز با مراجعه به پلیس اعلام کرد که با همین شیوه هدف سرقت قرار گرفته است. این شاکی اظهار داشت متهم با عنوان ویتامین‌تراپی به منزل وی در منطقه پونک مراجعه کرده و در آخرین مراجعه، پس از تزریق دارویی داخل سرم، وی را بیهوش و دست‌کم یک هزار و ۲۰۰ دلار از منزل وی سرقت کرده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: متهم در جریان تحقیقات، صراحتاً به سرقت به شیوه بیهوشی اعتراف کرده و تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی ادامه دارد.

افشار همچنین از بررسی فعالیت متهم در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهم صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام ایجاد کرده و خود را به عنوان پزشک معرفی کرده بود، در حالی که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد وی فاقد هرگونه تحصیلات دانشگاهی است و در سال ۱۳۹۹ از یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران نیز اخراج شده است.

وی افزود: این فرد در تبلیغات صفحه خود با عنوان «ویتامین‌تراپی» ادعاهایی از جمله تقویت سیستم ایمنی، افزایش انرژی و نشاط و سم‌زدایی و پاکسازی بدن را مطرح می‌کرد و از این طریق اعتماد افراد را برای مراجعه به منازل آنان جلب می‌کرد.

کشف تصاویر خصوصی؛ احتمال وقوع جرایم دیگر

افشار با اشاره به بخش دیگری از تحقیقات این پرونده گفت: در بررسی تلفن همراه متهم، تصاویر خصوصی متعلق به افراد مختلف نیز مشاهده شده که ارتباط مشخصی با فعالیت ادعایی وی در زمینه ویتامین‌تراپی ندارد.

وی ادامه داد: شناسایی صاحبان این تصاویر در دستور کار مأموران قرار گرفته و پلیس در حال بررسی احتمال ارتکاب جرایم دیگر از سوی این فرد است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: در حال حاضر تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده، شناسایی سایر شاکیان احتمالی و بررسی ارتباط تصاویر کشف‌شده با جرایم احتمالی ادامه دارد و تا تکمیل تحقیقات نمی‌توان درباره موارد احتمالی اظهارنظر قطعی کرد.

ارجاع پرونده به پلیس فتا تهران بزرگ

افشار با اشاره به فعالیت متهم در فضای مجازی، به‌ویژه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، گفت: با توجه به نقش فعالیت‌های مجازی متهم در معرفی خود و جذب افراد، پرونده به همراه متهم برای انجام بررسی‌های تخصصی در حوزه جرایم سایبری در اختیار پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفته است.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ در حال بررسی ابعاد فعالیت متهم در فضای مجازی، نحوه تبلیغات، شناسایی مخاطبان و افرادی هستند که از طریق صفحه و تبلیغات وی با این فرد ارتباط برقرار کرده‌اند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: از افرادی که از طریق صفحه اینستاگرامی یا سایر فعالیت‌های مجازی این فرد با وی آشنا شده و احتمال می‌دهند به شیوه مشابه مورد سرقت، کلاهبرداری یا سایر جرایم قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود برای طرح شکایت و ارائه اطلاعات و مستندات خود به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کنند .