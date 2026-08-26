خبرگزاری مهر، گروه استان ها: تابستان برای بسیاری از مردم بوشهر فصل گرما و شرجی است، اما برای حیات وحش این سرزمین، فصل دشواری برای یافتن آب و غذا به شمار میرود. کاهش منابع آبی طبیعی، خشک شدن چشمهها و آبگیرها و افزایش دما، شرایط زیست گونههای جانوری را در مناطق طبیعی و حفاظتشده استان دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، آبشخورهای مصنوعی به یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و حفاظت از حیات وحش تبدیل شدهاند. این آبشخورها در مناطق مختلف برای تأمین آب مورد نیاز گونههای جانوری ایجاد شده و در دورههای گرم و کمآبی، نقش مهمی در حفظ جمعیت حیات وحش ایفا میکنند.
استان بوشهر با برخورداری از مناطق حفاظتشده، شکارممنوع و زیستگاههای ارزشمند، میزبان گونههای مختلف جانوری است؛ گونههایی که برای ادامه حیات به منابع طبیعی آب وابستهاند و در فصل گرما ناچارند برای یافتن آب، مسافتهای طولانی را طی کنند.
در این میان، مشارکت مردم و دوستداران محیط زیست میتواند مکمل اقدامات دستگاههای متولی باشد. تأمین و انتقال آب با تانکر به آبشخورهای مصنوعی، اگرچه در نگاه نخست اقدامی ساده به نظر میرسد، اما در زیستگاهی خشک و گرم میتواند تفاوت میان تشنگی و ادامه حیات یک جانور باشد.
فرهنگ «نذر طبیعت» از همین نقطه شکل میگیرد؛ جایی که انسان بخشی از داشتههای خود را نه برای خود، بلکه برای طبیعت و موجوداتی که امکان بیان نیازهایشان را ندارند، اختصاص میدهد. این نذر میتواند آب، غذا، کمک مالی، مشارکت در احیای زیستگاه یا حتی چند ساعت همراهی با محیطبانان باشد.
در منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش در شهرستان دشتستان نیز این فرهنگ به شکل تأمین آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی حیات وحش نمود پیدا کرده است؛ اقدامی که با مشارکت دوستداران طبیعت، محیطبانان و مجموعه آب و فاضلاب بخش بوشکان انجام شده تا در روزهای گرم و کمآب، بخشی از نیاز آبی گونههای جانوری منطقه تأمین شود.
آبرسانی به حیات وحش با نیت خیرخواهانه
یکی از دوستداران محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش گستردهای در راستای مشارکت برای آبرسانی به حیات وحش صورت گرفته و تلاش داریم نقشی در حفاظت از محیط زیست داشته باشیم.
وی افزود: در شرایطی که گرما و کمآبی، زندگی حیات وحش را دشوار میکند، تأمین آب برای آبشخورهای مصنوعی اقدامی ضروری است و هر فرد میتواند متناسب با توان خود در این مسیر مشارکت داشته باشد.
این دوستدار محیط زیست ادامه داد: هدف از این اقدام، کمک به استمرار حیات گونههای جانوری و حفاظت از زیستگاههای طبیعی است و امیدواریم چنین مشارکتهایی در میان مردم گسترش پیدا کند.
وی گفت: طبیعت متعلق به همه است و حفاظت از آن نیز تنها بر عهده دستگاههای دولتی نیست، بلکه مردم، خیرین و دوستداران محیط زیست میتوانند در کنار محیطبانان نقش مؤثری ایفا کنند.
این اقدام در حالی انجام شده که فرد نیکوکار ترجیح داده است بدون مطرح شدن نام و هویت خود، آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی حیات وحش را تأمین و با تانکر به منطقه منتقل کند؛ اقدامی که بیش از هر چیز بر نیت خیرخواهانه و دغدغه حفاظت از طبیعت استوار است.
مشارکت مردم و دوستداران طبیعت
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارزشمند «نذر طبیعت» در موارد متعددی و با هدف حمایت از حیات وحش اجرا شده و در همین راستا آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش تأمین و در اختیار حیات وحش منطقه قرار گرفته است.
عبدالرحمن مرادزاده افزود: این اقدام با مشارکت دوستداران طبیعت، محیطبانان و مجموعه آب و فاضلاب بخش بوشکان انجام شده و همکاری دستگاههای خدماترسان در چنین شرایطی میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای زیستگاههای طبیعی داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: دوستداران محیط زیست با نیتی خیرخواهانه و با هدف کسب اجر معنوی، بدون تمایل به مطرح شدن نام و هویت خود، نسبت به حمل و انتقال آب مورد نیاز آبشخورهای مصنوعی حیات وحش توسط تانکر اقدام کرده است.
مرادزاده تصریح کرد: در شرایط گرما و کمآبی، تأمین آب برای آبشخورهای مصنوعی یکی از اقدامات ضروری برای حمایت از حیات وحش است و مشارکت مردم و دوستداران طبیعت در این زمینه ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: طرح نذر طبیعت با مشارکت دوستداران محیط زیست ادامه دارد و امیدواریم با گسترش این فرهنگ، زمینه مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از زیستگاهها و گونههای جانوری استان فراهم شود.
جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی
فرمانده پاسگاه محیطبانی شهید محمدی کلمه شهرستان دشتستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «نذر طبیعت» جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و عشق مردم به طبیعت است؛ اقدامی که ارزش آن تنها در میزان آب اهدایی نیست، بلکه در نیت خیر و احساس مسئولیتی است که پشت این کار قرار دارد.
مهرداد نوروزی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه گفت: در فصلهای گرم و دورههای کمآبی، تأمین آب آبشخورهای مصنوعی از اقدامات ضروری برای حمایت از حیات وحش است و مشارکت مردم و دستگاههای خدماترسان میتواند در استمرار این امر نقش مؤثری داشته باشد.
فرمانده پاسگاه محیطبانی شهید محمدی کلمه با تشکر از دوستدار طبیعتی که این اقدام را در گمنامی انجام داد، افزود: همکاری اداره آب و فاضلاب بخش بوشکان نیز در این زمینه قابل تقدیر است و این همراهیها نشان میدهد حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت جمعی است و هر فرد، دستگاه یا مجموعهای میتواند به اندازه توان خود در این مسیر سهیم باشد.
نوروزی تصریح کرد: حفاظت از حیات وحش تنها وظیفه دستگاههای متولی نیست و همراهی مردم و دوستداران طبیعت در کنار تلاش محیطبانان، یکی از پایههای اصلی حفاظت پایدار از مناطق طبیعی به شمار میرود.
وی گفت: امیدواریم با گسترش فرهنگ «نذر طبیعت» و افزایش مشارکت دوستداران محیط زیست، خیرین و مجموعههای محلی، شاهد تداوم تأمین آب آبشخورهای مصنوعی و حمایت هرچه بیشتر از حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سیاه باشیم.
نسل آینده در کنار محیطبانان
آنچه این اقدام را زیباتر میکند، حضور و مشارکت نسل آینده در کنار محیطبانان است. حفاظت از طبیعت زمانی ماندگار خواهد بود که فرهنگ آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. اینکه فرزندان محیطبانان از کودکی در کنار پدران خود با سختیها، مسئولیتها و عشق به طبیعت آشنا شوند، میتواند زمینهساز تربیت نسلی دغدغهمند و مسئولیتپذیر باشد.
در واقع، نذر طبیعت تنها یک اقدام مقطعی برای انتقال چند تانکر آب به یک آبشخور نیست؛ این حرکت میتواند به الگویی برای مشارکت اجتماعی در حفاظت از محیط زیست تبدیل شود. الگویی که در آن مردم خود را بخشی از زیستبوم میدانند و برای حفظ آن احساس مسئولیت میکنند.
در زیستگاههای خشک و گرم استان بوشهر، ارزش هر قطره آب برای حیات وحش چند برابر میشود. یک قطره آب برای انسان شاید اندک به نظر برسد، اما در دل یک زیستگاه خشک و تشنه، میتواند فرصت ادامه حیات برای یک جانور باشد.
نذر طبیعت، تنها اهدای آب نیست؛ نذر طبیعت، نذر زندگی است. آبی که امروز با نیت خیرخواهانه یک دوستدار طبیعت به آبشخور حیات وحش میرسد، میتواند ادامه زندگی یک جانور، امید یک زیستگاه و میراثی برای نسلهای آینده باشد؛ نسلی که شاید روزی خود نگهبانان و دوستداران طبیعت این سرزمین شوند.
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