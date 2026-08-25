به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آئین رونمایی از «سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه»، با تبریک هفته وحدت و قدردانی از اقدامات رئیس‌کل بیمه مرکزی، رونمایی از این سند را اقدامی رو به جلو دانست و بر ضرورت تقویت نظارت و توان مالی صنعت بیمه تأکید کرد.

وی با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در پرداخت خسارت‌ها، از شرکت‌های بیمه به دلیل ایفای نقش در جبران خسارت‌های ناشی از جنگ قدردانی کرد و اظهار داشت: بخش نظارت، ترازنامه و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه باید تقویت شود و شرکت‌هایی که با مشکل مواجه هستند، به روند طبیعی بازگردند تا کل صنعت از وضعیت و روند منفی برخی شرکت‌ها فاصله بگیرد.

مدنی‌زاده همچنین از شجاعت رئیس‌کل بیمه مرکزی در پیشبرد اصلاحات در صنعت بیمه تقدیر کرد.

گسترش سهم صنعت بیمه در بازارهای مالی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی، گسترش سهم صنعت بیمه در بازارهای مالی است، تصریح کرد: یکپارچه شدن صنعت بیمه با اکوسیستم مالی کشور از برنامه‌های ماست و تلاش داریم این موضوع در این دوره توسعه پیدا کند.

وی افزود: برخلاف شبکه بانکی که با محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت کشور مواجه است، صنعت بیمه این ظرفیت را دارد که در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و سودآور مشارکت کند.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط پساجنگ بیان کرد: در این دوره چاره‌ای جز جهت‌دهی سرمایه‌گذاری و منابع مالی به سمت بازسازی و نوسازی اقتصاد نداریم و صنعت بیمه باید در این مسیر پیشرو باشد.

وی ادامه داد: این نوسازی باید از ابعاد مختلف دنبال شود و صنعت بیمه می‌تواند در این زمینه نقش پیشرو ایفا کند.

اقتصاد دیجیتال و تحول در حکمرانی اقتصادی

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش اقتصاد دیجیتال در تحول نظام حکمرانی اقتصادی گفت: بسیاری از موانعی که در اصلاحات سنتی وجود دارد، با تحول دیجیتال قابل رفع است و حتی ممکن است با دیجیتالی شدن فرآیندهای نظارتی، زمینه‌های فساد در ساختارها کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: تحول دیجیتال می‌تواند اقتصادهای سیاسی شکل‌گرفته را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حکمرانی سنتی، هرجا رویکرد اقتصادی و کارآمد داشته‌ایم، صنعت رشد کرده و هرجا مداخلات نابجا صورت گرفته، صنایع با افول مواجه شده‌اند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: برخی صنایعی که در دنیا سودده هستند، به دلیل مداخلات نادرست در کشور ما به صنایع زیان‌ده و وابسته به منابع دولت تبدیل شده‌اند و تحول دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در اصلاح این وضعیت داشته باشد.

وی کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را از آثار مهم اقتصاد دیجیتال دانست و عنوان کرد: کشورهایی که با موج اقتصاد دیجیتال همراه نشدند، از روند توسعه عقب ماندند و کشورهایی که از این ظرفیت استفاده کردند، توانستند به اقتصادهای صنعتی و پیشرو تبدیل شوند.

اقتصاد دیجیتال باید در صنایع «ضرب» شود

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال نباید به یک بخش جدا از اقتصاد تبدیل شود؛ بلکه باید در تمام صنایع کشور جریان پیدا کند.

مدنی‌زاده گفت: اگر اقتصاد دیجیتال را صرفاً اقتصادی بدانیم که قرار است جای سایر بخش‌ها را بگیرد، رشد مورد انتظار محقق نمی‌شود؛ بلکه اقتصاد دیجیتال باید در صنایع مختلف کشور ضرب شود تا تحول در نظام حکمرانی و رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

وی اقتصاد دیجیتال را «انقلاب صنعتی چهارم» توصیف کرد و افزود: تعادل‌های حکمرانی، سطح توسعه‌یافتگی کشورها را مشخص می‌کند و اکنون یک شوک تکنولوژیک در سراسر جهان شکل گرفته است که باید از ظرفیت آن استفاده کنیم.

صنعت بیمه؛ نقطه مهم ورود اقتصاد دیجیتال

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه صنایع مالی از جمله بیمه، بانک و بازار بدهی از نخستین نقاط ورود اقتصاد دیجیتال هستند، اظهار کرد: اگر نسبت به ورود اقتصاد دیجیتال به این حوزه‌ها استقبال کنیم، وزارت اقتصاد باید زمینه گسترش آن به سایر صنایع را فراهم کند تا از این ظرفیت برای ایجاد رشد در کشور استفاده شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های صنعت بیمه گفت: تحول دیجیتال می‌تواند در صنعت بیمه بسیار کمک‌کننده باشد.

وزیر اقتصاد تفاوت صنعت بیمه با شبکه بانکی را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: بخش بزرگی از نظام تأمین مالی در شبکه بانکی به سپرده‌های مردم و تأمین مالی اختصاص دارد، اما صنعت بیمه ارتباط مستقیم‌تری با مردم و خانوارها و همچنین کسب‌وکارهای خرد دارد و به آنها خدمات ارائه می‌کند.

وی افزود: برای مردم اهمیت زیادی دارد که در زمان بیماری یا وقوع خسارت، بیمه بتواند هزینه‌ها را پوشش دهد و در کوتاه‌ترین زمان خسارت را به حساب آنها واریز کند. این ویژگی از جمله ظرفیت‌های مهم صنعت بیمه است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در شرایطی که جامعه نیاز به جبران خسارت دارد، صنعت بیمه می‌تواند نقش مهمی ایفا کند و با ارائه خدمات مناسب، بخشی از آرامش را به زندگی مردم بازگرداند.

وی تحول دیجیتال را عاملی برای چند برابر شدن کیفیت خدمات‌رسانی به مردم دانست و گفت: با اجرای این سند می‌توان شاهد تحول مهمی در ارائه خدمات به عموم مردم، صنایع خرد و کسب‌وکارها بود و صنعت بیمه می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

وزیر اقتصاد در پایان بر ضرورت همراه شدن همه سطوح مدیریتی و کارشناسی صنعت بیمه با تحولات دیجیتال تأکید کرد و گفت: از مدیران کل تا کارشناسان، همه باید همزمان با تحولات اقتصاد دیجیتال به‌روز شوند.