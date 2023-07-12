لزوم تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع مرغ در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به تأکید دولت مبنی بر در میان گذاردن صادقانه مسائل با مردم و تلاش در به حداقل رساندن آسیب‌ها، اظهار کرد: رهاشدگی بازار به خصوص در زمینه عرضه اقلام اساسی پذیرفته نیست.

وی افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت با هرگونه افزایش خودسرانه و خارج از برنامه قیمت‌ها و اخلال در توزیع عادلانه اقلام به طور جدی برخورد خواهد شد.

عاشوری با اشاره به تکلیف ۹۸ تنی توزیع روزانه مرغ در سطح شهرستان رشت افزود: برای ساماندهی و نظم بخشی به بازار، مازاد بر تکلیف قانونی، روزانه ۱۱۷ تن مرغ در شهرستان توزیع می‌شود.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اینکه زنجیره تأمین و توزیع مرغ به شدت مورد نظارت قرار بگیرد، گفت: با وجود این حجم توزیع، نباید در سطح بازار شهرستان رشت با معضل کمبود مرغ مواجه باشیم.

عاشوری با تاکید بر لزوم جدیت و استمرار بازرسی و نظارت دستگاه‌های متولی از سطح بازار، بیان کرد: با برنامه ریزی، انسجام و تعامل به گونه‌ای عمل شود تا زنجیره تولید و توزیع در رصد کامل نظارتی قرار گیرد تا مرغ در یک شرایط سالم و مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به اینکه در طرح توزیع شکر ویژه مصارف خانوار از میزان سهمیه ۳۰۰ تنی استانی، ۱۰۷ تن اختصاص به شهرستان رشت دارد، افزود: تا به امروز از سهمیه اختصاص یافته به شهرستان، میزان ۷۰ تن شکر در سطح بازار توزیع و به دست مصرف کننده رسیده است.

عاشوری تعدد واحدهای صنفی را یکی از مشکلات مرکز استان برشمرد و بیان کرد: افزایش تصاعدی واحدهای صنفی در رشت و گیلان نظارت در بازار را دچار مشکل کرده است.

وی خواستار تشکیل ماهیانه جلسات تنظیم بازار شد و افزود: برای مبارزه و کنترل بیشتر در بازار باید این جلسات مستمر، منسجم و مداوم برگزار شود.

عاشوری با تاکید بر لزوم نیازسنجی درست از بازار، بیان کرد: با نیازسنجی شفاف از بازار و با داده‌های آماری می‌توان تصمیمات اثرگذار را در بخش‌های مختلف اتخاذ کرد.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به تخلفات در حوزه آرد و نان، بیان کرد: عملکرد نانوایی‌ها در راستای نظم بخشی به بازار آرد و نان باید مورد بررسی و نظارت ویژه قرار گیرد.