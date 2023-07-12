  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

سرپرست فرمانداری رشت تاکید کرد؛

لزوم تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع مرغ در رشت

لزوم تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع مرغ در رشت

رشت- سرپرست فرمانداری رشت برلزوم تشدید نظارت بر زنجیره تامین و توزیع مرغ در شهرستان تاکید کرد و گفت: برای ساماندهی و نظم بخشی به بازار، روزانه ۱۱۷ تن مرغ در شهرستان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با اشاره به تأکید دولت مبنی بر در میان گذاردن صادقانه مسائل با مردم و تلاش در به حداقل رساندن آسیب‌ها، اظهار کرد: رهاشدگی بازار به خصوص در زمینه عرضه اقلام اساسی پذیرفته نیست.

وی افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت با هرگونه افزایش خودسرانه و خارج از برنامه قیمت‌ها و اخلال در توزیع عادلانه اقلام به طور جدی برخورد خواهد شد.

عاشوری با اشاره به تکلیف ۹۸ تنی توزیع روزانه مرغ در سطح شهرستان رشت افزود: برای ساماندهی و نظم بخشی به بازار، مازاد بر تکلیف قانونی، روزانه ۱۱۷ تن مرغ در شهرستان توزیع می‌شود.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر اینکه زنجیره تأمین و توزیع مرغ به شدت مورد نظارت قرار بگیرد، گفت: با وجود این حجم توزیع، نباید در سطح بازار شهرستان رشت با معضل کمبود مرغ مواجه باشیم.

عاشوری با تاکید بر لزوم جدیت و استمرار بازرسی و نظارت دستگاه‌های متولی از سطح بازار، بیان کرد: با برنامه ریزی، انسجام و تعامل به گونه‌ای عمل شود تا زنجیره تولید و توزیع در رصد کامل نظارتی قرار گیرد تا مرغ در یک شرایط سالم و مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی با اشاره به اینکه در طرح توزیع شکر ویژه مصارف خانوار از میزان سهمیه ۳۰۰ تنی استانی، ۱۰۷ تن اختصاص به شهرستان رشت دارد، افزود: تا به امروز از سهمیه اختصاص یافته به شهرستان، میزان ۷۰ تن شکر در سطح بازار توزیع و به دست مصرف کننده رسیده است.

عاشوری تعدد واحدهای صنفی را یکی از مشکلات مرکز استان برشمرد و بیان کرد: افزایش تصاعدی واحدهای صنفی در رشت و گیلان نظارت در بازار را دچار مشکل کرده است.

وی خواستار تشکیل ماهیانه جلسات تنظیم بازار شد و افزود: برای مبارزه و کنترل بیشتر در بازار باید این جلسات مستمر، منسجم و مداوم برگزار شود.

عاشوری با تاکید بر لزوم نیازسنجی درست از بازار، بیان کرد: با نیازسنجی شفاف از بازار و با داده‌های آماری می‌توان تصمیمات اثرگذار را در بخش‌های مختلف اتخاذ کرد.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به تخلفات در حوزه آرد و نان، بیان کرد: عملکرد نانوایی‌ها در راستای نظم بخشی به بازار آرد و نان باید مورد بررسی و نظارت ویژه قرار گیرد.

کد مطلب 5834715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • دهقان IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه اگر راست باشه سه روز هست میریم تره بار شهرداری مرغ نیست مغازه هم زیر صد ده هزار تومان نمیدهند مرغ یخ زده هم توزیع میشد در حد کم که نمیشه هوا نمیشه بجای غذا خورد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها