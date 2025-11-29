به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فعلهگری صبح شنبه در جلسه تنظیم بازار شهرستان همدان با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت شهروندان، خواستار رصد مستمر و کنترل روزانه قیمتها شد و اظهار کرد: اجازه نمیدهیم برخی واحدهای صنفی با نرخسازی و ارائه قیمتهای متفاوت، آرامش بازار را مخدوش کنند. او نظارت روزانه بر واحدهای صنفی، میوه و ترهبار و سایر کالاهای اساسی را «وظیفهای غیرقابل تعویق» خواند.
فعلهگری با تأکید بر اینکه معیشت مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است، گفت: اجازه نمیدهیم نوسانهای غیرمنطقی یا نرخسازی برخی واحدهای صنفی آرامش مردم را بر هم بزند.
وی خاطرنشان کرد: بازار همدان باید با قیمتهای شفاف، واحد و قابل رصد اداره شود و هر واحد صنفی که خارج از چارچوب قانونی عمل کند، بلافاصله با برخورد نظارتی و تعزیراتی روبهرو خواهد شد.
معاون فرماندار همدان با اشاره به اهمیت رصد روزانه قیمتها افزود: تیمهای کارشناسی موظفاند هر روز وضعیت قیمت میوه و ترهبار، اقلام پرمصرف، نان و کالاهای اساسی را پایش و بهصورت مکتوب گزارش کنند. به گفته او، این گزارشها مبنای اقدام، برخورد و برنامهریزی ستاد تنظیم بازار خواهد بود.
فعلهگری با بیان اینکه نظارت باید «میدانی و ملموس» باشد، خاطرنشان کرد: بازدیدهای سرزده از واحدهای صنفی، انبارها و مراکز عرضه در دستور کار قرار دارد و هیچ نقطهای از شهر از دایره نظارت خارج نخواهد بود. او افزود: نظارت، زمانی اثرگذار است که مداوم، روزانه و همراه با تصمیمگیری سریع باشد.
وی با اشاره به حساسیت حوزه نان نیز تأکید کرد: کیفیت نان، وزن چانه و رعایت دقیق ساعت کاری نانواییها باید بهشکل کامل و بدون اغماض کنترل شود.
او گفت: نان مهمترین کالای مصرفی مردم است و کوچکترین تخلف در این حوزه باید بهصورت جدی پیگیری شود تا مردم از خدمات مطلوب و باکیفیت بهرهمند شوند.
فعلهگری همکاری دستگاهها را شرط اصلی موفقیت این برنامه دانست و افزود: صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتحادیهها و فرمانداری باید با یک هماهنگی کامل و بدون وقفه عمل کنند.
او گفت: مردم باید احساس کنند که نظارت واقعی و اثرگذار در جریان است و حقوق آنها با قاطعیت پیگیری میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری در پایان از همه دستگاههای مسئول خواست ضمن ارائه گزارشهای منظم، برنامههای اجرایی خود را بهروزرسانی کنند تا فضای بازار همدان به سمت ثبات، آرامش و قیمتهای منطقی حرکت کند.
