کاهش نسبی دمای تهران تا جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی و تحلیل برونداد الگوهای پیش‌یابی عددی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با وزش باد پیش

بینی می‌شود.

در ساعات بعد از ظهر و شب به‌ویژه برای امروز تا روز جمعه (۲۱ تا ۲۳ تیرماه) در نیمه جنوبی استان گاهی وزش باد شدید و در مناطق مستعد با خیزش موقت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است. برای امروز و فردا در ارتفاعات استان افزایش ابرناکی و در مناطق بالادست گاهی رگبار پراکنده باران با احتمال رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.

برای امروز تا روز جمعه روند کاهش نسبی دما، روز شنبه (۲۴ تیرماه) افزایش دما و پس از آن کاهش تدریجی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

همچنین ورامین با بیشینه دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا (۲۲ تیرماه) صاف، گاهی وزش باد، در بعداز ظهر افزایش باد با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۲۳ تیرماه) صاف، گاهی وزش باد، از بعد از ظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.