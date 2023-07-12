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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد؛

عید ولایت ناجی زندانی محکوم به قصاص در تهران شد

عید ولایت ناجی زندانی محکوم به قصاص در تهران شد

رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام گذشت اولیای دم در یک پرونده قصاص به‌مناسبت عید سعید غدیر خم در شهرستان قرچک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام گذشت اولیای دم در یک پرونده قصاص به‌مناسبت عید سعید غدیر خم در شهرستان قرچک و با تلاش دستگاه قضا خبر داد و گفت: ایجاد صلح و سازش در دعاوی مختلف و به‌طور خاص پرونده‌های قصاص نفس که قابل گذشت هستند، همواره یکی از اولویت‌های مجموعه قضائی استان تهران است که در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مورد اخیر، متهمی که به موجب دادنامه قطعی محکوم به قصاص نفس گردیده بود، با تلاش دادستانی قرچک و برگزاری جلسه‌ای در راستای اصلاح ذات‌البین و با گذشت اولیای دم به‌مناسبت عید سعید غدیر خم از قصاص رهایی یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توفیقات شوراهای حل اختلاف تهران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری با تلاش شوراهای حل اختلاف، رضایت اولیای دم در هفت پرونده قصاص اخذ گردید و محکومان به زندگی بازگشتند.

القاصی همچنین از آزادی ۸۸۲ نفر از مددجویان با تلاش شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت از شاکیان در سه ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.

کد مطلب 5834768
مهشید جعفری معظم

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