به‌گزارش خبرنگار مهر، علی حداد صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به برگزاری اولین نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی جشنواره خرما در محل فرمانداری بهبهان بیان کرد: در این نشست بنا شده تا این جشنواره خرمای بهبهان با همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره فنی‌حرفه‌ای و نیز تعاونی خرماداران این شهرستان برگزار شود.

وی عنوان کرد: با توجه به سابقه فعالیت در برگزاری جشنواره‌های متعدد از قبیل جشنواره انار منگره و شیوند و جشنواره انگور و چای ترش علوه و جشنواره خرما در اسماعیله، آمادگی کافی را برای برگزاری جشنواره خرما در شهرستان بهبهان داریم.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بهبهان تأکید کرد: امسال جشنواره گل نرگس را متفاوت‌تر از سال‌های قبل و با برنامه‌ریزی دقیق توسط دستگاه‌های دولتی در بهبهان برگزار خواهیم کرد.