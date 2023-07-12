بهگزارش خبرنگار مهر، علی حداد صبح امروز چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای با اشاره به برگزاری اولین نشست هماهنگی و برنامهریزی جشنواره خرما در محل فرمانداری بهبهان بیان کرد: در این نشست بنا شده تا این جشنواره خرمای بهبهان با همکاری فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره فنیحرفهای و نیز تعاونی خرماداران این شهرستان برگزار شود.
وی عنوان کرد: با توجه به سابقه فعالیت در برگزاری جشنوارههای متعدد از قبیل جشنواره انار منگره و شیوند و جشنواره انگور و چای ترش علوه و جشنواره خرما در اسماعیله، آمادگی کافی را برای برگزاری جشنواره خرما در شهرستان بهبهان داریم.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهبهان تأکید کرد: امسال جشنواره گل نرگس را متفاوتتر از سالهای قبل و با برنامهریزی دقیق توسط دستگاههای دولتی در بهبهان برگزار خواهیم کرد.
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