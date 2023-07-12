اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه مناطق محروم روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین مدنی ظهر چهارشنبه در بازدید از مناطق زلزله‌زده خوی گفت: امسال با همکاری مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه به محرومیت‌زدایی اختصاص‌یافته است.

وی افزود: این اعتبارات با هماهنگی معاونت توسعه روستایی و از طریق شورای برنامه‌ریزی استان‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه آب شرب، بخش کشاورزی، راه‌های روستایی، احداث مسکن محرومان و توسعه و تکمیل مراکز آموزشی و بهداشتی توزیع خواهد شد.

مدنی افزود: این اعتبارات به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص می‌یابد تا شاهد تحول بسیار خوبی در بخش‌های یاد شده باشیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور همچنین از نگاه ویژه دولت به اقتصاد روستا خبر داد و تصریح کرد: از محل اعتبارات تبصره ۱۸ در توافق با وزارت اقتصاد امسال مقرر شده که ۲۶ درصد منابع اشتغال‌زایی کشور با نظارت معاونت توسعه روستایی در مناطق روستایی هزینه شود.

مدنی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از این محل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شود که ۲۶ درصد آن سهم مناطق روستایی خواهد بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور تصریح کرد: امسال از این محل در مناطق روستایی ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.