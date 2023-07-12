تحول بزرگ در عرصه امدادودرمان با هوشمندسازی تجهیزات و خدمات

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در کنگره سلامت هوشمند ایران با اشاره به دست آورده‌ای جمعیت در عرصه‌های داخلی و بین المللی گفت: پزشکان و امدادگران از جمع صالحین هستند زیرا شغلشان نجات جان انسان‌ها و خدمت به خلق است. تداوم انجام این امور بسیار ارزشمند است و در آئین و اعتقادات ما نیز وجود دارد که نجات جان یک نفر، نجات جان کل بشر تلقی می‌شود.

وی افزود: هلال احمر امروز در عرصه امداد و نجات و امور داوطلبی اقدامات ارزشمندی انجام داده است که نمونه‌های آن را می‌توان در سال گذشته مشاهده کرد. علاوه بر این هلال احمر در عرصه بهداشت و درمان نیز تلاش کرده بر توانمندی‌های خود بیافزاید و در این مسیر از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان نیز بهره گرفته است. تلاش ما تمرکز بر هوشمندسازی فعالیت‌ها بوده که نمود آن را می‌توان در عرصه توانبخشی مشاهده کرد.

کولیوند ادامه داد: امروز جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تنها جمعیت مسلمان جهان است که در درمان اضطراری مطرح بوده و در عملیات‌های بین المللی حاضر می‌شود. آخرین عملیات بین المللی هلال احمر زلزله ترکیه و سوریه بود که در دو بخش امداد و نجات و بهداشت و درمان خدمات زیادی به مردم زلزله زده ترکیه ارائه شد. هلال احمر ایران در این مأموریت با استفاده از تیم‌های آنست و دستگاه‌های زنده یاب هوشمند بود که توانست جان چندین نفر را نجات دهد. علاوه بر هلال احمر، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز همچون هلال احمر بیمارستان صحرایی دایر و به زلزله زدگان خدمات ارائه کرد. همین تلاش‌ها بود که سبب شد تا رئیس جمهوری ترکیه، نشان عالی قدردانی را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اهدا کند.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: کاهش آلام بشری امروز وظیفه تمامی ماست و ضرورت دارد تا با هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال در این مسیر گام برداریم. درمان هوشمند و استفاده از ابزارهای رباتیک امروز تحولی بزرگ در عرصه درمان ایجاد کرده و ایران نیز در این عرصه پیشرو است.

کولیوند توضیح داد: علاوه بر این، هوشمندسازی سرعت ارائه خدمات را افزایش داده و دیگر برای یک جراحی یا درمان نیاز به معطل شدن چند روزه نیست و می‌توان از راه دور با استفاده از بسترهای دیجیتال، بهترین خدمات را به شهروندان ارائه داد. جمعیت هلال احمر نیز با بهره گیری از ظرفیت‌های دیجیتال به دنبال خدمت رسانی هوشمند به شهروندان است. تمام این تلاش‌ها در ماه‌های اخیر در حالی انجام شد که ما به صورت همزمان در حوادث جوی، جاده‌ای و زلزله خوی نیز مشغول خدمت رسانی به مردم بودیم.