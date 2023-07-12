مدرسه ۹ کلاسه خیرساز در یاسوج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی نیک ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مساحت این مدرسه یکهزار و ۲۰۰ متر مربع و اعتبار ساخت آن نیز ۱۵ میلیارد تومان است.
وی بیان داشت: این مدرسه به همت بنیاد موج مهربانی مدرسهای در منطقه نجف آباد یاسوج ساخته شده و ۹ کلاس دارد.
حسینی نیک افزود: بیستمین مدرسه خیر ساز نیز توسط همین گروه در مهرماه سال جاری در منطقه مهریان به بهره برداری میرسد.
وی تصریح کرد: شهرستان بویراحمد با توجه به مهاجر پذیری با کمبود مدرسه روبرو است و در مهرماه سال جاری، ۸۵ فضای آموزشی جدید تکمیل میشود.
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