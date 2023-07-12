به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نخستین روز اجلاس ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو، در نشست دوجانبه با هیام عبود الیاسری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عراق و هیأت همراه به بررسی راه کارهای توسعه روابط دو جانبه پرداخت.

در ابتدای این نشست که تعدادی از شرکت‌های خصوصی ایرانی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز حضور داشتند، گزارشی از محصولات و توانمندی‌های این شرکت‌ها به هیأت عراقی ارائه شد.

در پایان وزرای ارتباطات دو کشور در نشستی مشترک ضمن معرفی ظرفیت‌های دو طرف زمینه همکاری‌های مشترک را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار دادند.

تسهیل ارتباطات زائران با ارائه خدمات پایدار و با کیفیت در مراسم اربعین از دیگر موضوعاتی بود که وزرای ارتباطات دو کشور در این جلسه درباره آن با یکدیگر گفت‌وگو کردند.