دیدار «اردوغان» با رئیس کمیسیون اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران ناتو در لیتوانی با اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در مرکز نمایشگاه‌ ها و همایش‌ های لیت‌ اکسپو در شهر ویلنیوس برگزار شد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات، فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات ریاست جمهوری و عاکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد ریاست جمهوری ترکیه نیز در این دیدار حضور یافتند.

در این دیدار راه های توسعه و تعمیق روابط دوجانبه میان آنکارا و بروکسل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.