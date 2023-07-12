رسیدگی به ۲ هزار گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسلمی گفت: گزارشات و شکایات مردمی در استان زنجان در حوزه اصناف و بازار از ۴ طریق دریافت و رسیدگی می‌شود که بیشترین شکایات دریافتی در ۳ ماه امسال از طریق تلفن ۱۲۴ بوده و ۷ هزار و ۱۲ مورد است.

وی تصریح کرد: ۴۵۰ مورد شکایات کتبی، ۱۶۰ مورد از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۰۰۱۲۴ و ۳۴ مورد با ورود به سایت سرند است.

مسلمی با اشاره به دریافت مجموعاً ۷ هزار و ۶۵۶ گزارش از سامانه ۱۲۴ افزود: گزارشات دریافتی جهت انجام بازرسی و رسیدگی به بازرسین اداره کل صمت و جهاد کشاورزی ارجاع می‌شود که از این تعداد ۲ هزار و ۱۸۰ مورد جهت رسیدگی به این اداره کل ارجاع شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان عنوان کرد: ۲ هزار و ۲ مورد از شکایات دریافتی رسیدگی شده و ۱۷۸ مورد از شکایات در دست بررسی است.

مسلمی خاطر نشان ساخت: در این راستا ۲۸۲ مورد پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.