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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۱

در ۳ ماهه اول امسال صورت گرفت؛

رسیدگی به ۲ هزار گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ در استان زنجان

رسیدگی به ۲ هزار گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ در استان زنجان

زنجان-معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری ۲۰۰۲ مورد گزارش دریافتی از طریق سامانه ۱۲۴ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسلمی گفت: گزارشات و شکایات مردمی در استان زنجان در حوزه اصناف و بازار از ۴ طریق دریافت و رسیدگی می‌شود که بیشترین شکایات دریافتی در ۳ ماه امسال از طریق تلفن ۱۲۴ بوده و ۷ هزار و ۱۲ مورد است.

وی تصریح کرد: ۴۵۰ مورد شکایات کتبی، ۱۶۰ مورد از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۰۰۱۲۴ و ۳۴ مورد با ورود به سایت سرند است.

مسلمی با اشاره به دریافت مجموعاً ۷ هزار و ۶۵۶ گزارش از سامانه ۱۲۴ افزود: گزارشات دریافتی جهت انجام بازرسی و رسیدگی به بازرسین اداره کل صمت و جهاد کشاورزی ارجاع می‌شود که از این تعداد ۲ هزار و ۱۸۰ مورد جهت رسیدگی به این اداره کل ارجاع شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان عنوان کرد: ۲ هزار و ۲ مورد از شکایات دریافتی رسیدگی شده و ۱۷۸ مورد از شکایات در دست بررسی است.

مسلمی خاطر نشان ساخت: در این راستا ۲۸۲ مورد پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

کد مطلب 5835096

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