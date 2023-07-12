فعالیت اجتماعی بانوان باید بیش از پیش گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شجاعی عصر چهارشنبه در میزگرد تخصصی بین‌المللی زن، زندگی، آزادگی که با حضور کارشناسان بین‌المللی از کشورهای برزیل، روسیه، ترکیه و گرجستان در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین سیره حضرت فاطمه زهرا (س) بر بالا نگه داشتن پرچم اسلام، حفظ و یاد و خاطره شهدا بود به طوری که همیشه سر مزار شهدای احد حضور داشته و آنها را تکریم می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه از صدر اسلام تاکنون سیره عملی و رفتاری فاطمه زهرا (س) برترین روش تربیتی در جامعه است، تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی در هر کسوت و شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار داده و بر این سیره پافشاری دارند.

کارشناس امور بانوان و خانواده گفت: در سپاه حضرت حجت (عج) به گواه تاریخ ۵۰ نفر زن حضور دارند که این یکی از افتخارات و مباهات زنان اسلامی است.

شجاعی الگوی زن مسلمان را حضرت فاطمه زهرا (س) اعلام کرد و افزود: دشمن از گسترش اندیشه‌های اسلامی در باب شخصیت زن واهمه دارد و بر همین اساس در صدد است تا با زیر سوال بردن شخصیت وی و هویت‌زدایی از زن، وی را به یک موجود بی‌ارزش تبدیل کند.

وی با بیان اینکه زنان در سه حوزه اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نقشی اساسی دارند، خاطرنشان کرد: زنان و دختران ما امروز در رابطه مستقیم با مردان آزادانه در اجتماع حضور دارند و طبق نص صریح قرآن فعالیت زن در هر سه عرصه باید آزادانه و مستقلانه باشد.

کارشناس امور بانوان و خانواده با اشاره به اینکه دشمن در صدد است تا آزاداندیشی را از زنان ما گرفته و آنها را به برده‌های فکری تبدیل کند، اضافه کرد: آگاهی، دانش و بصیرت زنان ما فراتر از اندیشه‌های منحط غرب است و این آزادی اندیشه اجازه دخالت هیچ فرقه و گروهی را نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در میزگرد تخصصی زن، زندگی، آزادگی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه زنان و خانواده برگزار شد، شرکت‌کنندگانی از کشورهای برزیل، ترکیه، روسیه و گرجستان مباحث و مطالب خود را در مورد حجاب مطرح کرده و شرکت‌کنندگان به مدت سه ساعت پای صحبت‌ها و گفت‌و گوهای «رزانا نجیبیان از برزیل»، «گول جان کیوان از ترکیه»، «تهمینه مختارووا از روسیه» و «شاهناز قاسانوا از گرجستان» که به اسلام مشرف شدند، نشستند.

در این نشست تخصصی مباحثی پیرامون حجاب، برخورد کشورهای غربی با زنان محجبه و… مطرح شد و کارشناسان این نشست در مورد نحوه برخورد کشورهای غربی با مسئله حجاب سخنرانی کردند.