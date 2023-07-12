اختصاص ۱۸۴ تراکتور به مددجویان کمیته امداد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم واگذاری ۸۴ دستگاه تراکتور به مددجویان کمیته امداد خوزستان بیان کرد: یکی از برنامه‌های کمیته امداد، ارائه ابزار کار به افراد جویای کار است که واگذاری تراکتور به مددجویان فعال در عرصه کشاورزی در همین راستا انجام شد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه کمیته امداد با شرکت تراکتورسازی بیان کرد: برای هر دستگاه تراکتور سه میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور افزود: مبلغ مورد نظر از محل تسهیلات اشتغال امداد و منابع بانکی تأمین و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت شده و باقی مبلغ از آورده مددجو است.

فیروز آبادی بیان کرد: این تعداد تراکتور بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با شرکت تراکتور سازی تبریز به مددجویان و فرزندان آنان واگذار شده است.

وی گفت: طرح مکانیزاسیون کشاورزی در قالب خرید تراکتور با هدف ایجاد اشتغال پایدار و مولد برای مددجویان کمیته امداد و کمک به توسعه بخش کشاورزی خوزستان در حال انجام است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور اظهار کرد: پایدارسازی طرح‌های اشتغال روستایی، توسعه و رونق بخشی به طرح‌های کشاورزی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها از اهداف اصلی پرداخت تسهیلات خوداشتغالی به روستاییان در این نهاد است.

فیروزآبادی بیان کرد: طبق مصوبات شورای عالی اشتغال، کمیته امداد از سال ۱۴۰۱، مسئول ایجاد اشتغال برای اقشار کم‌درآمد با ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در سال است که این رقم تقریباً هر سال عملیاتی شده و امسال هم برنامه ما با همین معیار است.

وی به سرانه تسهیلات اشتغال اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به افزایش تکلیف ایجاد اشتغال، سرانه ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده که امیدواریم از طریق صندوق امداد ولایت این میزان اعتبار را برای برخی از مشاغل افزایش دهیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۴۲۰ هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شد، افزود: امسال با افزایش ۴۰ درصدی اعتبار اشتغال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال مددجویان کمیته امداد در نظر گرفته شد که گامی بزرگ برای رفع چالش اشتغال این اقشار کمک برخوردار است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: در سال گذشته، ۴۲۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کشور با پرداخت تسهیلاتی به مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۰ هزار فرصت شغلی با اعتبار ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در سال گذشته در خوزستان از سوی کمیته امداد ایجاد شده است.