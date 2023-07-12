اولین دوره آموزشی در سوله امدادی خانه هلال جوستان برگزار شد

علیرضا کلاته در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره آموزشی در سوله امدادی خانه هلال جوستان با آموزش دوره عمومی امداد برگزار شد.
وی بیان کرد: دوره عمومی امداد در شهرستان طالقان با استقبال اعضا جمعیت و تدریس مربیان استان برگزار شد.
رئیس جمعیت هلال احمر طالقان هدف از برگزاری این دوره را تربیت امدادگران ماهر جهت پاسخگویی مناسب و خدمات رسانی بهینه در حوادث برشمرد.
وی متذکر شد: مدرسه امداد و نجات استان البرز در طالقان و سوله آموزشی جوستان برای آموزشهای تخصصی برای نجاتگران در رشتههای کوهستان، سیلاب، جاده و… آماده بهرهبرداری شد.
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