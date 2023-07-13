به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاحیه نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان «قاصدک»، روز گذشته چهارشنبه ۲۱ تیرماه با حضور علی رمضانی؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، حامد محقق؛ معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، غلامرضا طریقی؛ مشاور مدیرعامل و مدیر امور فعالیت‌های فرهنگی و اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از هنرجویان شعر و داستان کودک و نوجوان در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی (عج) شهر قم برگزار شد.

علی رمضانی در این مراسم گفت: اولین کار اساسی معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران بعد از انتصاب، تدارک این دوره بود که امروز در حال برگزاری است. ایشان از دوازدهم خردادماه سال جاری به مجموعه خانه کتاب و ادبیات ایران پیوستند و دغدغه‌های خود را به همراه آوردند. این دغدغه‌ها با تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جلوه دیگری پیدا کرد و امروز در این دوره آموزشی به آن پرداخته می‌شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: این دوره از سوی افراد اصلی و دست‌اندرکاران جدی حوزه شعر و داستان کودک تدارک دیده شده که خودشان نیز در این دوره‌ها به هنرجویان آموزش می‌دهند. سید احمد میرزاده چهره درخشان شعر کودک و فردی شناخته شده در فضای تولید ادبیات کودک، دبیری علمی دوره آموزشی «قاصدک» را برعهده دارند. عده‌ای فکر می‌کنند اگر فردی نوشتن داستان و شعر کودک و نوجوان را آغاز کند، این مربوط به ابتدای کار خواهد بود و اگر کارش رشد کرد به سمت تولید آثار بزرگسال خواهد رفت. اما واقعیت این است که در این حوزه مانند پزشکی، یک پزشکی عمومی و پزشکی تخصصی داریم. کار کردن در حوزه بزرگسال مانند پزشکی عمومی است و کار کردن در حوزه کودک و نوجوان مانند پزشکی تخصصی است. بعد از اینکه یک فرد به موضوعات، ابزارها، توانمندی‌ها و… مجهز شد، باید به ابزارها و تجهیزات بیشتری مجهز شود تا بتواند در حوزه کودک و نوجوان فعالیت کند.

وی گفت: در معاونت شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، دوره‌های روایت‌نویسی، آل جلال، کلک خیال و… برگزار می‌شد که در آنها کاری با روان‌شناسی بزرگسال نداشتیم، اما کسی که می‌خواهد در حوزه کودک و نوجوان کار کند، باید در زمینه روان‌شناسی کودک، اقتضائات مخاطب و دایره واژگانی داشته باشد، در غیر این‌صورت داستان و شعرش برای مخاطب جذاب نیست و نمی‌تواند آنها را درگیر کند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: شما هنرجویان پا به مرحله سختی گذاشته‌اید و در یک دوره تخصصی شرکت کرده‌اید و حتماً به موضوعات عمومی مجهز خواهید شد، اما می‌دانید که کار شما تمام نخواهد شد، چراکه عده‌ای فکر می‌کنند بعد از آغاز شعر کودک و نوجوان و کسب مهارت باید این حوزه را رها کنند. چهره‌های حاضر در این آئین اگر توانستند مخاطبی جذب کنند به دلیل استمرار فعالیت در حوزه کودک و نوجوان است و اکنون افراد برجسته‌ای هستند. ما با روح لطیف، فضای متفاوت، صمیمی و صادقانه در حوزه کودک و نوجوان مواجه هستیم که کار کردن در این حوزه را سخت می‌کند. در این حوزه با ذهن‌های پر از سوال و چشم‌های پرسشگر طرف هستیم. لذا تولیدات این حوزه دقت بیشتری لازم دارد.

علی رمضانی در پایان گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران، دوره آموزشی «قاصدک» را در دوره‌های تخصصی و فضاهای عمومی ادامه خواهد داد تا افراد دیگری وارد این دامنه شوند و مانند شما مراحل را طی کنند. امیدوارم شما نیز به سمت قله‌ها حرکت کنید. از هم اکنون از شما برای حضور در دوره‌های تخصصی‌تر دعوت می‌کنم. مجموعه کارگاه نقد داستان و نقد شعر را نیز خواهیم داشت که در آن امکان استفاده از استادان تراز اول کشور را فراهم کردیم تا آثار شما را نقد و نقاط ضعف را بیان کنند که سیر رشد شما ادامه داشته باشد. در امتداد این برنامه‌ها جایزه ملی کتاب کودک نیز تأسیس می‌شود تا به‌عنوان یکی از صفحات مهم جورچین تربیت نویسنده، تولید اثر و الگوسازی در تقویم جوایز کشور جای خود را پیدا کند. لذا این سیر از آموزش عمومی در پایگاه نقد شعر و داستان، آموزش‌های نیمه تخصصی در این دوره، آموزش‌های تخصصی‌تر در دوره‌های بعدی و بخش جوایز، زنجیره کاملی از فرایند فعالیتی خانه کتاب و ادبیات ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کودک و نوجوان خواهد بود. امیدوارم روزهایی را تجربه کنید که خودتان جزو مدرسان دوره‌های آموزشی کودک و نوجوان و مروج فضای ضرورت کار کردن برای کودک و نوجوان باشید و نسبت به این روزها افتخار کنید.

ضرورت آشنایی با روان‌شناسی کودک در حوزه شعر و داستان

در ادامه، سید احمد میرزاده گفت: بعد از فراخوان اولیه‌ای که برای دوره آموزشی «قاصدک» ارسال شد از بین چند صد نفر از واجدین شرایط، حدود ۹۲ نفر به معنای واقعی کلمه گلچین شدند. حضور این افراد در این کارگاه‌ها از راه‌های دور از همت و انگیزه بالایی حکایت دارد. امیدوارم این انگیزه به شما کمک کند. از امروز نخستین دوره فراگیر آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان آغاز می‌شود و تا جمعه با سه نوع آموزش به‌کار خود ادامه می‌دهد و هنرجویان با کوله‌باری از آموخته‌ها به شهرهای خود برمی‌گردند.

وی افزود: آموزش‌های این کارگاه در چند دسته مختلف خواهد بود؛ در دسته عمومی کسانی که می‌خواهند در زمینه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت کنند، باید آشنایی نسبی با مباحث روان‌شناسی کودک، مخاطب‌شناسی، کتاب کودک و شعر و داستان کودک داشته باشند. در این دوره آموزشی همه هنرجویان شعر و داستان شرکت می‌کنند. در آموزش‌های تخصصی، هنرجویان شعر و داستان از هم تفکیک می‌شوند و در سه جلسه با عناصر داستان و شعر آشنا می‌شوند. بعد از بررسی نمونه‌های اولیه آثار ارسالی، نقاط قوت و ضعف آثار استخراج و با مدرسان و مربیان این دوره در میان گذاشته شده تا محتوای دوره‌ها براساس این نقاط ضعف و قوت تدارک دیده شود. با ایده‌یابی، طراحی ایده و چگونگی تبدیل ایده به اثر هنری، این دوره‌ها را به پیش ببریم. بعد از پایان سه جلسه آموزشی و تخصصی، دوره‌های کارگاهی زیرنظر مربیان آغاز می‌شود.

دبیر علمی دوره آموزشی «قاصدک» در پایان گفت: برای اثربخشی این دوره حضور در تمامی کلاس‌ها ضروری است و از دست دادن هر کدام از کلاس‌ها جبران‌پذیر نیست. هنرجویانی که آثار خلاقانه‌تری ارائه کنند از آنها در دوره‌های بعدی نیز دعوت می‌شود و امیدوارم این کارگاه‌ها بتوانند هنرجویان حاضر را به کارشناسان موفقی تبدیل کند که بتوانند به حوزه کودک و نوجوان کمک کنند.

نخستین دوره متمرکز و حضوری آموزش شعر و داستان کودک و نوجوان با عنوان «قاصدک» از بیست‌ویکم تیرماه آغاز به‌کار کرده و تا بیست‌وسوم تیرماه ۱۴۰۲ در مجتمع فرهنگی آموزشی یاوران مهدی (عج) شهر قم به‌کار خود ادامه می‌دهد.