کارگردان «لباس شخصی» به دهه۸۰ رسید/روایتی از شهید کاظمی در فجر۴۲

امیرعباس ربیعی کارگردان جوان سینما که تا به امروز دو فیلم بلند «لباس شخصی» و «ضد» را با موضوع تحولات تاریخ معاصر کارگردانی کرده است اما هیچکدام هنوز موفق به اکران عمومی نشده‌اند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشر شده از پروژه تازه سینمایی خود گفت: این روزها درگیر پیش‌تولید سومین فیلم سینمایی خود هستم که اسم اولیه آن «نقطه صفر زمین» است و امکان دارد در آینده این نام تغییر کند. تهیه‌کننده این فیلم حبیب والی‌نژاد است و ایده آن را از مدت‌ها قبل با دوستان سازمان سینمایی سوره مطرح کردم و اکنون در ادامه همکاری با حوزه هنری بعد از فیلم «ضد» در حال آماده‌سازی شرایط تولید هستیم.

وی تأکید کرد: این فیلم تجربه‌ای کاملاً غیرمرتبط با دو فیلم قبلی من است و موضوعی اجتماعی مرتبط با تاریخ معاصر دارد. داستان فیلم در دهه ٨٠ رخ می‌دهد و اتفاقی را روایت می‌کند که شهید احمد کاظمی فرمانده وقت نیروی هوایی سپاه، در آن نقش ویژه‌ای داشته است. بیش از این نمی‌توانم درباره داستان فیلم توضیحی دهم اما همین‌قدر می‌توانم بگویم که این فیلم، داستانی سیاسی ندارد و به همین دلیل آن‌را کاملاً متفاوت با دو فیلم قبلی خودم می‌دانم. امیدوارم این فیلم هم تبدیل به تجربه‌ای جدید و متفاوت برای من شود که از همین منظر هم ساخت آن برایم یک چالش است.

ربیعی مطرح کرد: اکنون درگیر مقدمات این پروژه هستیم و زمان کلید خوردن آن کاملاً بستگی به شرایط دارد. پیگیر هستیم تا در صورت امکان بتوانیم فیلم را در تابستان کلید بزنیم. ایده این فیلم مربوط به دو سال گذشته است و از اسفندماه ١۴٠٠ پژوهش را آغاز کردیم. نزدیک به یک سال و نیم هم درگیر پژوهش و نگارش متن بودم که فیلمنامه آن در حال حاضر نهایی شده است. از ابتدا هم این ایده را با دوستان حوزه هنری مطرح کردیم و آن‌ها هم استقبال کردند و با هم پیش بردیم. هدف‌مان این است که فیلم را به جشنواره فجر امسال برسانیم اما همه چیز منوط به آماده شدن شرایط است. امیدواریم همه‌چیز همان‌گونه که مدنظر داریم پیش برود و این کار به سرانجام برسد.

برنامه‌ریزی برای اکران پاییزی «ضد»

کارگردان فیلم «ضد» درباره وضعیت اکران این فیلم هم گفت: برنامه‌ریزی برای اکران فیلم سینمایی «ضد» مربوط به مالک آن یعنی سازمان سینمایی سوره است. صحبتی که داشته‌ایم این بوده که ان شاء الله طبق برنامه‌ریزی فیلم در نیمه دوم امسال و حوالی اوایل پاییز اکران شود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی دیگر فیلم خود ادامه داد: درباره فیلم «لباس شخصی» اما علی‌رغم پیگیری‌های بسیاری که از جانب بنده، تهیه‌کننده فیلم و دوستان سازمان اوج صورت گرفته، متأسفانه هنوز مشکل توقیف فیلم حل نشده است، اما همچنان امیدواریم که این مشکل حل شود. هنوز پرونده این فیلم برای ما بسته نشده است و پیگیر هستیم و امیدواریم که مشکل آن برای اکران عمومی حل شود.

نمایی از فیلم «ضد»

ربیعی تأکید کرد: فیلم «ضد» تا به امروز مشکلی برای اکران نداشته و عدم اکران آن بیشتر از منظر اقتضائات مرتبط با پخش و صف اکران بوده است. در مقطعی اعلام شد که مشکل «لباس شخصی» در حال حل است و ما هم ترجیح‌مان این بود که ابتدا فیلم اول من اکران شود و بعد سراغ فیلم دوم برویم. به همین دلیل خودمان کمی اکران «ضد» را عقب انداختیم به این امید که مشکل «لباس شخصی» حل شود. ولی از آنجایی که مشکل این فیلم طولانی شد، تصمیم به اکران «ضد» قطعی شده است.

توقیف «لباس شخصی» از سوی قدرت‌های فراقانونی!

این کارگردان جوان گفت: واقعیت این است که مشکل فیلم «لباس شخصی» از قبل از حضور فیلم در جشنواره سال ٩٨ آغاز شد. فیلم که در مراحل آماده‌سازی بود، چند روز مانده به جشنواره فجر، علی‌رغم اینکه اعلام شده بود فیلم پذیرفته شده است، زمزمه‌های توقیف مطرح شد. پیگیری‌هایی صورت گرفت تا توانستیم مجوز اکران فیلم در جشنواره فجر را کسب کنیم و امیدوار هم بودیم که بعد از جشنواره مشکل فیلم تا این اندازه حاد نشود و بتوانیم آن را به اکران برسانیم، اما متأسفانه اینگونه نشد.

وی افزود: متأسفانه اعمال برخی قدرت‌های فراقانونی از سوی یک سری افراد و نهادها، برای فیلم «لباس شخصی» مشکلاتی را به‌وجود آورده، این فیلم از سوی مسئولان وقت وزارت ارشاد و سازمان سینمایی، پروانه نمایش هم دریافت کرده است اما همین قدرت‌های فراقانونی تا امروز جلوی پخش آن را گرفته‌اند. دوستان سازمان اوج هم پیگیری‌ها و تلاش‌های بسیاری تا امروز داشته‌اند اما همه آن‌ها ناموفق بوده است. شاید برخی این تصور را داشته باشند که چون «اوج» نهادی وابسته به سپاه است، قدرتی دارد که می‌تواند جلو توقیف فیلم‌هایش را بگیرد اما در واقعیت اینگونه نیست.

نمایی از فیلم «لباس شخصی»

ربیعی ادامه داد: این قدرت حتی مربوط به نهادهای فرادستی هم نیست، صرفاً برخی افراد هستند که برمبنای سلایق شخصی و یا مشاوره‌های غیرمعقول خود، باعث شکل‌گیری سوءتفاهم‌هایی شده‌اند و قدرت این افراد به اندازه‌ای است که به‌رغم دریافت پروانه نمایش از وزارت ارشاد، جلوی اکران فیلم را گرفته‌اند.

«ضد» با هیچ ممیزی‌ای مواجه نشده است

کارگردان فیلم «ضد» درباره پیش‌بینی خود از شرایط اکران فیلم دومش هم گفت: تا جایی که اطلاع دارم این فیلم با هیچ ممیزی‌ای مواجه نشده است و بعید می‌دانم مشکل خاصی هم برای اکران عمومی داشته باشد. با توجه به شرایط امروز جامعه پیش‌بینی درباره زمان اکران و وضعیت استقبال فیلم‌ها سخت است و ذائقه مخاطب در حال تغییر است، اما امیدوارم «ضد» هم در اکران عمومی به خوبی دیده شود.

وی ادامه داد: فیلم «ضد» فیلمی خاص با موضوع تحولات سال‌های دهه ۶٠ است. درباره این مقطع زمانی فیلم‌های دیگری هم ساخته شده و اتفاقاً ارتباط خوبی هم با مخاطب در سالن سینما برقرار کرده‌اند. امید دارم با همراهی دوستان حوزه هنری، برای «ضد» اتفاق خوبی رخ بدهد.