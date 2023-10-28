اولین سریال امیرعباس ربیعی در راه است/ماجرای پرتره سیاسی«لاجوردی»

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله لاجوردی از شخصیت‌های تاریخ معاصر انقلاب اسلامی است که طی سال‌های متمادی قرار است سریالی درباره او ساخته شود؛ شخصیتی که وجوه مختلفی از زندگی و ترور او مورد بحث بوده است و روایت‌های مختلفی پیرامون زندگی‌اش وجود دارد که می‌تواند در ساختار نمایشی دراماتیزه شود.

«روزهای لاجوردی» نوشته مهدی کیاست اثری است که به زندگی و پرتره‌ای از این شخصیت سیاسی می‌پردازد.

این سریال را امیرعباس ربیعی کارگردانی خواهد کرد و این اثر اولین سریال او خواهد بود. ربیعی پیش از این ۲ فیلم سینمایی «ضد» و «لباس شخصی» را به تولید رسانده است که هنوز هیچ یک به اکران نرسیده‌اند و هر ۲ در فضای تاریخ معاصر انقلاب ساخته شده است. ربیعی پیش از این سینمایی‌ها، چند فیلم کوتاه ساخته که به نمایش درآمده است.

البته گفته می شود فیلم سینمایی «ضد» پاییز امسال روی پرده سینماها می رود.

فیلمنامه سریال «روزهای لاجوردی» به نگارش درآمده است اما همچنان کار و بازنویسی‌های لازم روی آن در حال انجام است.

قصه این سریال در حال و هوای دهه ۴۰ ساخته می‌شود و ادامه داستان به دهه ۶۰ می رسد و محور اصلی قصه روی مناظره‌ها و گفت‌وگوهایی است که لاجوردی با گروهک‌های مختلف در قبل از انقلاب داشته است. یکی از شخصیت‌هایی هم که در تقابل با لاجوردی در قصه دیده می شود مسعود رجوی است.

امیرعباس ربیعی به تازگی نیز در همکاری با حوزه هنری سومین فیلم سینمایی خود را در دست تولید دارد.