داریوش سرخانیمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از پایههای جدید مالیاتی اعمال مالیات بر خانههای خالی است که در سطح کشور از سال گذشته در حال اجرا است و ما نیز در استان اردبیل با شناسایی خانههای خالی سعی کردیم تا صدور برگههای مالیاتی را برای آنها انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در استان اردبیل سه هزار و ۷۸۴ خانه خالی در مرحله اول شناسایی شده بود که از این تعداد تاکنون برای ۶۸۵ خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که پرداختیها ۴.۵ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: بر اساس قوانین مصوب مجلس خانهای که چهار ماه خالی باشد مشمول مالیات میشود و هماستانیها میتوانند با ورود به سامانه املاک و اسکان اطلاعات واحدهای مسکونی خود را که اجاره داده و یا خالی نیست، ثبت و ضبط کنند تا مشمول مالیات خانههای خالی نباشند.
سرخانیمقدم به ماده ۱۰۰ تبصره قانونی مالیات برای صاحبان مشاغل نیز اشاره کرد و افزود: صاحبان مشاغل در قالب ماده ۱۰۰ از مقطوع مالیات پرداختی مطلع شده و با استقبال و علاقه خود پرداختیهای مالیاتی را انجام میدهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر فردی به این روند معترض باشد، میتواند اظهارنامه مالیاتی را با مدارک و مستندات ارائه کرده و از مالیاتهای اعمال شده بهرهمند شود.
سرخانیمقدم اضافه کرد: برای سپردههای بانکی در قانون مالیات هیچگونه اعمال مالیات پیشبینی نشده و صاحبان سپردههای بانکی از پرداخت مالیات معاف بوده و نرخ مالیاتی آنها صفر محاسبه میشود.
فرار مالیاتی در اردبیل بسیار پایین است
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل بیان کرد: فرار مالیاتی در استان اردبیل آمار بسیار پایینی دارد چرا که ما شرایطی را فراهم کردیم تا بیش از ۸۵ درصد مؤدیان مالیاتی و همشهریان با علاقه و به شکل تمکین مالیات خود را پرداخت کنند که عمده این افراد نیز مالیاتشان صفر محاسبه میشود.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مبنای محاسبه مالیاتی گردش مالی و تراکنشهای انجام شده به همراه ارائه اظهارنامههای مالیاتی است که قطعاً برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیز از درگاه سوتزنی میتوانیم بهره گرفته و جلوی این اقدامات غیرقانونی را بگیریم.
سرخانیمقدم تصریح کرد: برای برخی از مشاغل نظیر پزشکان، صاحبان داروخانهها، مراکز پزشکی، دارویی، درمانی و وکلای دادگستری استفاده از پایانههای فروشگاهی ضروری و الزامی است و در سایر دستگاهها نیازی به استفاده از این پایانهها وجود ندارد چرا که مبنای محاسبه اطلاعات تجاری است که در این زمینه دیگر فرار مالیاتی موضوعیتی خاص ندارد.
وی گفت: در سال گذشته ۹۸ هزار و ۱۹۶ اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ۱۰۰ دریافت کردیم تا بر اساس این اظهارنامهها پرداختی مالیات را شاهد باشیم.
سرخانیمقدم افزود: ۶۴ هزار و ۳۳۰ فقره از این اظهارنامههای مالیاتی با رقم صفر ابراز شده بود که با اعمال فرم تبصره ۱۰۰ بیش از ۸۰ درصد مؤدیان رقم مالیاتی صفر داشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکهزار و ۳۶۳ نفر از مؤدیان مالیات پرداختی آنها بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده که این رقم ناچیزی به حساب میآید.
سرخانیمقدم اضافه کرد: در ناآرامیهای اخیر بازار اردبیل بیشتر معترضین لیدرها و فعالان غیر اقتصادی و غیر بازاری بودند که سعی کردند فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی را با تنگنا روبهرو کنند که مسئولان انتظامی و قضائی نیز با آنها برخورد داشتند.
وی بیان کرد: ما به سمت اجرای عدالت مالیاتی حرکت میکنیم به طوری که ۶۵ درصد مؤدیان ما مالیاتشان در حد صفر است و ۱۹ هزار و ۶۴۵ نفر از یک ریال تا پنج میلیون تومان پرداختی مالیات انجام میدهند.
سرخانیمقدم در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هفت هزار و ۲۴۳ نفر از مؤدیان پرداختی مالیاتشان پنج تا ۱۰ میلیون تومان، ۲ هزار و ۸۰۶ نفر پرداختی مالیات بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، سه هزار و ۵۹۰ نفر از مؤدیان پرداختی مالیات ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و یکهزار و ۳۶۳ نفر نیز پرداخت مالیاتی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان داشتند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل تصریح کرد: مبنای اعمال مالیات فروش و درآمد است که با همین رقم محاسبهها به صورت دقیق انجام میشود.
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