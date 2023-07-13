‌به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر باقری در مراسم اجرای حدنگاری اراضی زراعی شهرستان سلسله با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال گذشته و تأکید به حدنگاری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: مجموعه ثبت‌اسناد لرستان برای حدنگاری اراضی استان قراردادی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال با شرکت‌های نقشه‌برداری بسته است، دو هفته پیش‌نقشه برداری هوایی شهرستان سلسله پایان‌یافته و در چند ماه آینده کل استان نقشه‌برداری خواهد شد.

وی گفت: خوشبختانه با حکم حکومتی که رهبر فرزانه انقلاب صادر کردند بحث قانون خردشدن اراضی برداشته شده و هیچ مانعی برای صدور سند برای اراضی کوچک نیست و ثبت لرستان برای هر زمینی با هر متراژ سند صادر می‌کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک لرستان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به املاک، تصریح کرد: همان گونه که افراد جامعه بدون کارت شناسایی فاقد هویت هستند، املاک نیز بدون سند رسمی بدون هویت شناخته می‌شوند و همین موضوع باعث می‌شود افرادی با سوءاستفاده برای همان زمین اقدام کنند و همین موضوع باعث شده که بیشترین تشکیل پرونده در محاکم قضائی مربوط به املاک فاقد سند رسمی باشد.

باقری اشاره نیز به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه در سال جاری و اشاره ایشان به بی‌اعتبار کردن اسناد عادی داشت، گفت: اگر نمایندگان مجلس با کارشناسی درست در سال ۹۹ قانون منبع مراودات عادی را تصویب می‌کرد رهبر فرزانه انقلاب به این موضوع ورود نمی‌کردند و ایشان چقدر ریزبینانه و هوشمندانه به اهمیت فساد در مراودات اسناد عادی واقف بودند و وارد شدند.

وی، استقبال کشاورزان شهرستان سلسله را تلاش، کوشش و همکاری مجموعه دستگاه قضائی، فرمانداری و جهاد کشاورزی با اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان سلسله دانست و گفت: قطعاً هیچ دستگاهی بدون همکاری با دیگر دستگاه‌ها موفقیتی حاصل نمی‌کند و اگر امروز این همایش و مراسم برگزار شده است چند مجموعه با هم آن را پیش برده‌اند.