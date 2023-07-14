بدهی معوقه تامین اجتماعی تسویه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی، در دیدار اعضای کانون عالی شورای اسلامی کار، با اشاره به اینکه توسعه درمان مستقیم از اولویتهای اساسی سازمان تأمیناجتماعی است، افزود: طبق قانون الزام باید با توسعه خدمات مستقیم، به آرمان خدمات درمانی رایگان برسیم که این از اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی است. برای حرکت به این سمت، باید نقطه تعادل درمان مستقیم و غیرمستقیم را پیدا کنیم و این با آمایش سرزمینی و نظام سطحبندی درمان ممکن و میسر میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای دوره جدید مدیریتی بودجه توسعه زیرساختهای درمان مستقیم را با رویکرد توسعه در مناطق کمتر برخوردار از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۹۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۱ و ۱۱۵۰۰ میلیارد در سال ۱۴۰۲ رساندیم.
موسوی با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته بدهی معوقه تمام مراکز درمانی طرف قرارداد با پرداخت معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان تسویه شده است، گفت: در ماههای اول سال ۱۴۰۰ و پیش از استقرار مدیریت جدید، برای پرداخت مستمریها باید هر ماه چند هزار میلیارد تومان استقراض بانکی انجام میشد، اما امروز به جایی رسیدیم که طی سه ماه گذشته با وجود افزایش حقوق و دستمزدها، پرداخت مستمریها را بدون یک ریال استقراض انجام دادیم و این به خاطر تصمیمات و اقداماتی است که با مشارکت شرکای اجتماعی سازمان رقم خورد. اگر تعامل میان ما مبتنی بر این نگاه راهبردی و با رویکرد مسئلهمحوری صورت بگیرد، افق پیشروی سازمان تأمیناجتماعی و آتیه بیمهشدگان ما روشن خواهد بود و در مقابل، فقدان تعامل یا ضعف در سهجانبهگرایی در عملیاتی شدن راهبردها اختلال ایجاد میکند.
وی در مورد دستاوردهای حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری در دو سال گذشته نیز گفت: فروش تجمیعی ما در شستا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد افزایش داشته و از ۱۶۰ هزار میلیارد به ۲۳۰ هزار میلیارد رسیده و به تبع آن، سود تجمیعی ما نیز با رشد ۵۰ درصدی از ۳۷ هزار میلیارد به ۵۷ هزار میلیارد رسیده است. همچنین در سال گذشته ۹۰ پروژه اقتصادی بر اساس ۱۲ راهبرد کلان در مجموعه شستا برای یک مدت ۴ ساله برنامهریزی شده است که در سال گذشته ۲۱ پروژه محقق شده و امسال نیز ۲۹ پروژه از آن به سرانجام خواهد رسید. هدفگذاری ما در این حوزه باید طوری باشد که منابع ما به معادل تولید ناخالص داخلی برسد؛ چیزی که در بسیاری از کشورهای موفق رقم خورده و ما نیز باید با حرکت به این سمت، آتیه صندوق و بیمهشدگان خود را تأمین کنیم.
موسوی با اشاره به ضرورت همکاری و تعامل نزدیکتر سازمان تأمیناجتماعی با شرکای اجتماعی گفت: مزیت سازمان تأمیناجتماعی نسبت به دیگر صندوقها همین سهجانبهگرایی و حضور شرکای اجتماعی است و من بسیار امیدوارم با یک تعامل نزدیک بتوانیم ارتقای رفاه عمومی را برای همه آحاد مردم رقم بزنیم.
نظر شما