آغاز آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، آبرسانی به ۱۱۰ روستای استان کرمان با همکاری سپاه و وزارت نیرو با حضور سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران آغاز شد.

این طرح امروز، با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، از زادگاه سردار دل‌ها، روستای قنات ملک کلید خورد.



به گفته فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، این روستاها در ۱۱ شهرستان استان کرمان قرار دارند که با بهره برداری از طرح‌های آبرسانی، ۵۴ هزار نفر، از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.



سردار محمدعلی نظری با بیان اینکه این طرح‌ها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و قرارگاه مرد میدان، اجرایی شده اند، ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات و کمک خیرین، در مناسبت‌های مختلف، طرح‌های خدمت رسانی به محرومین افتتاح شوند.



در حوزه روستای قنات ملک رابر، محل افتتاح این طرح‌ها، با حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ساکنین ۷ روستا با ۳۸۲ خانوار، از آب شرب با کیفیت و پایدار، بهره‌مند شدند.