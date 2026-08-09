نکونام رسما سرمربی تراکتور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، در پی بررسی شرایط تیم، هیئتمدیره تصمیم به تغییر در کادر فنی گرفت. بر این اساس پس از توافق با محمد ربیعی، قرارداد همکاری طرفین خاتمه یافت و جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور انتخاب شد.
نکونام از مربیان باتجربه فوتبال ایران است که سابقه هدایت تیمهای استقلال تهران، فولاد خوزستان، نساجی مازندران و خونهبهخونه بابل را در کارنامه دارد. وی در دوران مربیگری خود موفق به کسب دو عنوان قهرمانی شده است.
با اعلام باشگاه تراکتور، جواد نکونام به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و جانشین محمد ربیعی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، در پی بررسی شرایط تیم، هیئتمدیره تصمیم به تغییر در کادر فنی گرفت. بر این اساس پس از توافق با محمد ربیعی، قرارداد همکاری طرفین خاتمه یافت و جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور انتخاب شد.
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