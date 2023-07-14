ملت ایران پای حکومت عدل علوی تا آخر خواهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تاکید بر رعایت تقوای الهی و گرامی‌داشت روز خانواده اظهار داشت: اسلام به نهاد خانواده اهمیت زیادی داده است و انسجام و سلامت خانواده و دیانت آن از نظر اسلام بسیار مهم است.

وی با بیان این که فرهنگ غرب برای به تباه کشاندن خانواده و متلاشی کردن آن تلاش می‌کند گفت: فرهنگ غرب روی خانواده، زن و مادر برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده است تا آن را از جایگاه خود تنزل دهد از این رو گره زدن خانواده و فرزندان به مساجد و محافل دینی و معنوی امری بسیار مهم به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران همچنین با اشاره به نامگذاری روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان اظهار داشت: همه بشریت عضو یک خانواده هستیم و باید با همدیگر گفتگو و تعامل داشته باشیم و و بسیاری از کشورها برای ما فرصت محسوب می‌شوند و نباید درب و دروازه کشور را به روی دنیا ببندیم.

امام جمعه ساری با بیان این که در دولت انقلابی سیزدهم سفرها و تعاملات ارتباطات خوبی با کشورهای دنیا برقرار شده است به سفر رئیس جمهور به آفریقا اشاره کرده گفت: آفریقا سرزمین فرصت‌هاست و متأسفانه در دولت‌های قبلی ارتباطات فقط به چند کشور محدود شده بود و باید تعامل سازنده با کشورهای دنیا داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه تا استان مازندران با گرامی داشت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی و گرامی‌داشت سالروز تأسیس و تشکیل نهاد شورای نگهبان از این نهاد به عنوان نهادی خدوم و مبارک برای نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: نظارت بر انتخابات از جمله وظایف شورای نگهبان است و این نهاد تاکنون از همه مسئولیت‌های خود به خوبی برآمده است.

نماینده ولی فقیه تا استان مازندران به سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان اشاره کرد و گفت: مازندران روزی قطب کشاورزی بوده و اکنون دیگر نباید آن را قطب کشاورزی نامید زیرا چالش‌های زیادی فراروی این بخش وجود دارد.

کشاورزی مازندران مظلوم است

آیت الله لائینی به مشکلات فراری بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشاورزان استان مازندران مظلوم هستند اما هزینه تولید در کشاورزی و باغداری گران و سنگین است و باید توجه بیشتری به آن شود.

امام جمعه ساری از تجمعات باشکوه مردم در جشن غدیر در ایران اسلامی و مازندران تقدیر و تشکر کرد و گفت: خوشبختانه در این برنامه‌ها غدیر تجلیل شده است و در مرکز استان شهر ساری بیش از ۱۰۰ موکب در جشن غدیر برپا شده بود.

امام جمعه ساری با گرامیداشت هفته عفاف حجاب و گرامی داشت بیست و پنجم ذی‌الحجه روز به خلافت رسیدن حضرت علی علیه السلام گفت: انقلاب اسلامی به نام حضرت علی و علوی است و حکومت حضرت علی را به میدان آورده است و نباید علمدار انقلاب را تنها گذاریم.

وی گفت اگر خدای نکرده انقلاب بشکند اسلام سیلی خواهد خورد که در طول تاریخ آن را تجربه نکرده است و ملت ایران پای حکومت عدل علوی تا آخر خواهد ایستاد.

نماینده ولی فقیه تا استان مازندران با بیان اینکه بدنه ملت وفادار و متعهد هستند، گفت: متأسفانه نفوذی‌هایی در حال ظلم و خیانت در حق مردم هستند و برخی مسئولین نیز مانع تراشی ایجاد می‌کنند تا مردم را ناراضی کنند.

وی از مسئولین خواست تا کار مردم را راه بیاندازند و به مردم ظلم و خیانت نکنند.