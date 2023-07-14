به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر عبدوس در خطبههای نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای مرکز استان، ضمن بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران چهار دهه به عزت و عظمت راه خود را ادامه میدهد، ابراز کرد: سرنوشت کسانی مانند بنی صدرها و اصلاحطلبها امروز کجاست؟ لذا این نشان میدهد که انقلاب مستمر به راه خود ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه یکه نام انقلاب در جهان زبانزد است، ابراز کرد: مسیر جمهوری اسلامی از سوی ائمه اطهار (ع) تعیین شد است.
امام جمعه موقت سمنان درباره اقتدار ایران اسلامی گفت: کشتیهای ایران اسلامی امروز در آبهای بینالمللی دنیا تردد دارند اما کسی حتی جرئت نگاه چپ به این کشتیها را ندارد و این نشان از اقتدار ایران دارد.
عبدوس با بیان اینکه امروز رژیم صهیونیستی به اوج ذلت گرفتار شده است، گفت: رژیم صهیونیستی فقط توانسته به ناامنی در یک شهرک محدود دست بزند و در همان هم ناکام است! در حالی که امروز ایران اسلامی اقتدار و شعور را در صحنههای مختلف به نمایش میگذارد.
وی در دیگر بخش سخنان خود با بیان اینکه خانوادهها مسئولیت عظیمی در قبال فرزندان و نسل آتی انقلاب اسلامی دارد، گفت: دشمن با برنامه ریزی خود میخواهد که اسلام و خانواده را زیر سوال ببرد تا جامعه به سمت فساد برود، اما خانوادهها باید بسیار هوشیار باشند.
امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه دشمنان ناامید از وضعیت نظامی شأن با نگاهی به اقتدار ایران میدانند که نمیتوانند در عرصه نظامی کاری صورت دهند در نتیجه به جنگ رسانهای روی آوردهاند، گفت: نقش علمای دینی در تبیین و تبلیغ معارف دینی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
عبدوس به دیدار حوزویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و گفت: همانطور که در این نشست نیز مطرح شد تبلیغ برای علما در اولویت قرار دارد و لذا این نشان از رسالت سنگین این قشر دارد.
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