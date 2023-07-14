عاشورا ماندگارترین قیام تاریخی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود فاضلی‌نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر بیله سوار اظهار کرد: تعظیم شعائر الهی بزرگترین موهبتی است که نصیب امت متقی می‌شود.

وی با تقدیر از اهالی ولایی شهرستان که در ایام غدیر با برگزاری جشن و احسان توانستند این عید بزرگ امامت را گرامی بدارند، خاطرنشان کرد: باید در ایام محرم نیز شهرمان عزادار سیدالشهدا باشد که نجات عالم تمسک در پیروی از اهل بیت است.

امام جمعه موقت بیله سوار با اشاره به اینکه به مدد الهی و تلاش دولتمردان شاهد ارتقای دیپلماسی اقتصادی و نیل به دستاوردهای فراوان در زمینه‌های صنعتی، تجاری و… هستیم گفت: سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا حاکی از تعامل فرامنطقه ای و هموارسازی مسیر صنعتی و تکنولوژی و تجاری است که فرصت حضور تجار و صنعتگران ایرانی را به دنیا نشان می‌دهد و عامل پیشرفت است.

فاضلی نیا بیان کرد: آمریکا در طول تاریخ ثابت کرده که قابل اعتماد نبوده و نخواهد بود به طوری که اخیراً تحویل بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین که مصداق بارز جرایم جنگی است و هدفی جز تخریب و قتل عام غیر نظامیان ندارد.

وی ادامه داد: به وضوح روشن است و دنیا الان به این باور رسیده است که آمریکا قابل اعتماد نیست و حتی اندیشکده های خودشان با نظرسنجی مردمشان به این نتیجه رسیده اند که آمریکا از داخل و خارج افول و نابودی رسیده است و تنها ۳۱ درصد مردمشان به حاکمیت آمریکا اعتماد دارند.

امام جمعه موقت بیله سوار نماز جمعه را بهترین فرصت حیاتی جهان اسلام دانست و افزود: برای تبیین حقایق و جلوگیری از تفرقه و این سنگر وحدت آفرین و دشمن شکن همیشه خار چشم دشمنان بوده و هست.

فاضلی نیا ادامه داد: وضع آرد و نان زیبنده شهرستانی که مهد تولید گندم و آرد هست نبوده و باید نظارت دقیقی صورت پذیرد تا مردم مشکلات را نداشته باشند

وی تصریح کرد: قیام امام حسین و عاشورا ماندگار ترین قیام تاریخ است و کشتی نجات و هدایت امت تا ابد خواهد بود و رمز ماندگاری قیام سیدالشهدا جز اراده الهی، حقانیت، عمل صالح و رهبری الهی و نقش تبیین گرانه اسرای کربلا و یاران مخلص چیز دیگری نبوده است.

امام جمعه موقت بیله سوار اظهار کرد: باید به تاسی از تلاش‌های دولتمردان مسئولان شهرستانی نیز در امر رفع مشکلات مردم تلاش کنند و به عمران و آبادانی و اشتغال منطقه قدمی بردارند.

فاضلی نیا نهاد خانواده را نهادی بسیار مهم در امر تعالی دینی و آرامش جامعه معرفی و خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و تبیین الگو های صحیح اسلامی شاهد ارتقای کیفی و دینی خانواده‌های ایرانی اسلامی باشیم.