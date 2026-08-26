به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت اطلاعات پاکستان طی بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی «ایکس»، ادعای دولت موقت افغانستان مبنی بر اینکه «نیروهای پاکستانی از گروه‌ های مخالف مسلح در ولایت بدخشان حمایت یا با آن ها همراهی می‌ کنند» را رد کرد.

در این بیانیه آمده است: هیچ مدرک معتبری برای تأیید این ادعای بی‌ اساس ارائه نشده است. خشونت در بدخشان ناشی از مداخله خارجی نبوده، بلکه منعکس کننده مشکلات امنیتی و حکومتی داخلی در افغانستان است، نه دخالت پاکستان.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که گزارش‌ های مستقل، درگیری در منطقه را به عنوان «یک مبارزه مسلحانه فراگیر علیه دولت افغانستان» مستند می‌ کنند و هیچ مدرکی دال بر دخالت پاکستان پیدا نکرده‌ اند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است: دولت پاکستان پیوسته از افغانستانی آرام و باثبات حمایت می‌ کند و قصد ایجاد بی‌ ثباتی در کشور همسایه خود را ندارد.

این در حالیست که ذبیح‌ الله مجاهد، دولت موقت افغانستان، در مصاحبه‌ ای با خبرگزاری آماج نیوز ادعا کرده بود که «مقامات پاکستانی به طور فعالانه ای در خشونت‌ های بدخشان دست داشته‌ اند.»