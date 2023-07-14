به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی در خطبههای نماز جمعه شهر چهارباغ که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: جشنهای عید سعید غدیر امسال با شکوهتر و پرجمعیتتر و گستردهتر از هرسال در سراسر کشور برگزار شد.
وی بیان کرد: حضور خانوادگی اغلب مردم در این جشنها از یک سو و مشارکت آحاد جامعه رزمایشی از محبت و عاطفه و اخوت ایمانی را در گسترهای به پهنای ایران عزیز به منصه ظهور رسانید، ازستاد برگزاری مراسم دهه ولایت و عید غدیر شهرستان قدردانی میکنم.
امام جمعه چهارباغ تصریح کرد: فداکاری و ایثار، صبر و استقامت، شهادت و شجاعت، ستیز با ستم و ستمگران بخشی از درسهای عاشورا است. البته همین درسها کافی است که یک ملّت را از ذلت به عزت برساند.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان جایگاهی بیبدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد و بههمین جهت یکی از نهادهایی است که بیشترین هجمههای دشمن را بهخود اختصاص داده است.
محمدی گفت: دین اسلام به عنوان مکتبی انسانساز، بیشترین توجه را به جایگاه خانواده و تأکیدی زیادی بر آن دارد.
هدف اصلی دشمن در جنگ نرم «فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» است
وی اظهار کرد: اوّلین شرط داشتن جامعهای سالم و پویا، سلامت و پایداری خانواده است، هدف اصلی و چشمانداز دشمن در جنگ نرم علیه خانواده «فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» است.
محمدی با بیان اینکه معضل تنش آب در کشور جدی شده است، افزود: مردم شهرستان در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
امام جمعه چهارباغ بیان کرد: استفاده غیرمجاز برخی افراد سودجو و فرصتطلب از آب شرب یکی از علل مهم کمبود آب در شهرستان چهارباغ است.
مسئولان اتصال چهارباغ به رینگ سراسری آب سد طالقان را پیگیری کنند
وی بیان کرد: چاههای آب شرب شهرستان جوابگوی نیاز مردم در منطقه نیست، بنابراین مسئولان باید اتصال شهرستان چهارباغ به رینگ سراسری آب سد طالقان را پیگیری و اجرا کنند.
محمدی تصریح کرد: ساخت بیمارستان دولتی و تأمین اجتماعی از مطالبات به حق مردم شریف شهرستان چهارباغ است.
وی متذکر شد: با توجه به استقرار اغلب ادارات در سطح شهرستان انتظار میرود شعبه تأمین اجتماعی نیز در چهارباغ ایجاد شود.
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