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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

امام جمعه چهارباغ:

شورای نگهبان جایگاهی بی‌بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد

شورای نگهبان جایگاهی بی‌بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد

چهارباغ- امام جمعه چهارباغ گفت: شورای نگهبان جایگاهی بی‌بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد و به‌همین دلیل یکی از نهادهایی است که بیشترین هجمه‌های دشمن را به‌خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر چهارباغ که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: جشن‌های عید سعید غدیر امسال با شکوه‌تر و پرجمعیت‌تر و گسترده‌تر از هرسال در سراسر کشور برگزار شد.

وی بیان کرد: حضور خانوادگی اغلب مردم در این جشن‌ها از یک سو و مشارکت آحاد جامعه رزمایشی از محبت و عاطفه و اخوت ایمانی را در گستره‌ای به پهنای ایران عزیز به منصه ظهور رسانید، ازستاد برگزاری مراسم دهه ولایت و عید غدیر شهرستان قدردانی می‌کنم.

امام جمعه چهارباغ تصریح کرد: فداکاری و ایثار، صبر و استقامت، شهادت و شجاعت، ستیز با ستم و ستمگران بخشی از درس‌های عاشورا است. البته همین درس‌ها کافی است که یک ملّت را از ذلت به عزت برساند.

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان جایگاهی بی‌بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد و به‌همین جهت یکی از نهادهایی است که بیشترین هجمه‌های دشمن را به‌خود اختصاص داده است.

محمدی گفت: دین اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین توجه را به جایگاه خانواده و تأکیدی زیادی بر آن دارد.

هدف اصلی دشمن در جنگ نرم «فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» است

وی اظهار کرد: اوّلین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا، سلامت و پایداری خانواده است، هدف اصلی و چشم‌انداز دشمن در جنگ نرم علیه خانواده «فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی» است.

محمدی با بیان اینکه معضل تنش آب در کشور جدی شده است، افزود: مردم شهرستان در مصرف آب و برق نهایت صرفه‌ جویی را داشته باشند.

امام جمعه چهارباغ بیان کرد: استفاده غیرمجاز برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب از آب شرب یکی از علل مهم کمبود آب در شهرستان چهارباغ است.

مسئولان اتصال چهارباغ به رینگ سراسری آب سد طالقان را پیگیری کنند

وی بیان کرد: چاه‌های آب شرب شهرستان جوابگوی نیاز مردم در منطقه نیست، بنابراین مسئولان باید اتصال شهرستان چهارباغ به رینگ سراسری آب سد طالقان را پیگیری و اجرا کنند.

محمدی تصریح کرد: ساخت بیمارستان دولتی و تأمین اجتماعی از مطالبات به حق مردم شریف شهرستان چهارباغ است.

وی متذکر شد: با توجه به استقرار اغلب ادارات در سطح شهرستان انتظار می‌رود شعبه تأمین اجتماعی نیز در چهارباغ ایجاد شود.

کد مطلب 5836209

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