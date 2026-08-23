به گزارش خبرگزاری مهر، اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم جولانی در گفتگو با رویترز در موضعی منفعلانه گفت: ما پیش بینی می کنیم که مذاکرات با اسرائیل درباره توافق امنیتی به زودی از سر گرفته شود.

وی ادامه داد: ارتباطات با اسرائیل بعد از حمله به پایگاه هوایی ابوالظهور در ۱۸ اوت متوقف شد. سوریه در حال حاضر به اسرائیل اعتماد ندارد و اولویت ما توقف حملات علیه کشور است.

الشیبانی اضافه کرد: سوریه دست خود را به سمت دیپلماسی دراز می کند و اسرائیل باید از این فرصت تاریخی استفاده کند!

وی گفت: اسرائیل تلاش کرده با استفاده از قدرت و زور امنیت خود را حفظ کند اما در هیچ جایی موفق نشده است.

این سخنان وزیر خارجه رژیم جولانی در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی از زمان براندازی نظام بشار اسد با وجود موضع گیری های همسوی جولانی با تل آویو حملات خود را علیه سوریه متوقف نکرده است.

رژیم جولانی نیز بدون اتخاذ اقدامات عملی برای توقف این تجاوزات همواره از لزوم توافق با تل آویو و مذاکره دم زده است.