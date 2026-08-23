شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد آبی پوشان تهرانی بخوبی از نقاط ضعف نساجی استفاده کرده و به گل سه امتیازی دست پیدا کردند. خلق موقعیت های زیادی که بازیکنان استقلال بوجود می‌آوردند نشان می‌داد که کادر فنی آنالیز دقیقی از حریف داشته و می‌دانسته از کدام قسمت زمین می‌تواند به نساجی ضربه نهایی را وارد کند. در مجموع استقلال در تمام خطوط خوب بود و بازیکنان جوان و با تجربه در کنار هم عملکرد خوبی داشتند و با وحدت و همدلی در حالی که مثل خیلی از تیم ها نتوانستند بازیکن جذب کنند نمایش قابل قبولی در دو هفته اول لیگ از خود نشان دادند تا در حال حاضر صدر نشین جدول لیگ باشند.



کارشناس فوتبال در خصوص دیدار امروز یکشنبه استقلال برابر سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهر قدس گفت: اگر این دیدار در ورزشگاه آزادی انجام می‌شد خیل عظیم تماشاگر را شاهد بودیم. دیدار دو تیم همیشه پر تماشاگر و پر استرس است. سپاهان به تراکتور باخت تا زخم خورده خود را آماده دیدار برابر استقلال کند.

وی ادامه داد: کاپیتان سابق استقلال حالا دروازه‌بان سپاهان است که به جذابیت بازی کمک خواهد کرد. دو تیم فقط به برد فکر می‌کنند. جدال تمام خطوط دو تیم با یکدیگر دیدنی خواهد بود و اعتقاد دارم هر تیمی که از موقعیت های بدست آماده استفاده کرده و کمتر اشتباه کند برنده از زمین خارج خواهد شد. مساوی برای این بازی پر بیننده فایده ای نخواهد داشت. هر دو تیم بدنبال برد هستند خصوصا استقلال که هم می‌خواهد صدر جدول را حفظ کند و هم کم کم با روحیه خوب خود را آماده دربی کند. باید منتظر یک بازی تماشایی و جذاب باشیم به شرط آنکه ترس از نباختن به کیفیت بازی لطمه نزند.

وی در خصوص عملکرد بختیاری زاده گفت: او چندین بار در بدترین شرایط به استقلال آمد موفق هم بود ولی متاسفانه مدیران وقت از ترس از دست دادن صندلی مدیریت او را فدای قدرت طلبی خود کردند. اما این بار به او اعتماد شده و سرمربی استقلال هم دو بازی را برده تا جای پای خود را محکم کند.

مدافع سابق آبی پوشان ادامه داد: بختیاری زاده شناخت خوبی از بازیکنان و تیم های حریف به همراه همکارانش پیدا کرده، نقاط قوت و ضعف حریفان را بخوبی می‌داند و از آن استفاده می‌کند. ضمن اینکه یک همدلی و صمیمیت در تیم بوجود آورده که باعث شده هر بازیکنی وارد زمین می‌شود با حان و دل بازی کند. او و بازیکنانش باید برد برابر نساجی را فراموش کرده و تنها به سپاهان فکر کنند. دیداری که بسیار حساس است ولی اگر بازیکنان فرامین تاکتیکی را اجرا و با تمام توان مثل دو بازی قبل عمل کنند بطور حتم برنده از زمین خارج خواهند شد.

بیانی درمورد عملکرد خوب بازیکنان جوان استقلال گفت: بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان این فرصت را به بازیکنان جوان داده تا خود را نشان دهند. آنها جوان هستند ولی با تجربه عمل می‌کنند. ضمن اینکه با تجربه ها هم به آنها کمک می‌کنند. بطور حتم هر چه از بازی‌ها بگذرد آنها با تجربه تر و باانگیزه تر خواهند شد و تیم ملی کشورمان هم می‌تواند از این جوانان به بهترین شکل ممکن استفاده کند . آنها نیاید مغرور شوند یا دچار حاشیه شوند. تنها تمرکزشان برروی فوتبال باشد تا به بازیکنانی بزرگ تبدیل شوند.

کارشناس در خصوص قرعه کشی لیگ قهرمانان و شناخت استقلال از حریفان خود گفت: متاسفانه به دلیل شرایط کشور نمی‌توانیم میزبان باشیم و این اتفاق می‌تواند به ضرر استقلال و تراکتور و گل گهر باشد. بازی های خانگی خیلی برای کسب امتیاز مهم است ولی برای تیم های ایرانی آنها در همه بازی ها میهمان هستند نه میزبان، مسئولان استقلال باید برنامه ریزی دقیق و صحیح برای حضور پر قدرت استقلال در لیگ نخبگان داشته باشند.

شاهین بیانی در پایان گفت: این تورنمنت محل آزمون و خطا نیست. باید با قدرت حضور پیدا کنیم. درست است از لحاظ امکانات و جذب بازیکن هرگز به کشورهای عربی نخواهیم رسید ولی با رعایت اصول تیمداری و مدیریتی می‌توانیم موفق باشیم. استقلال و تراکتور و گل گهر بازیکنان با ارزشی دارند که می‌توانند شگفتی های زیادی خلق کنند. ما امیدوار به موفقیت سه تیم هستیم و امید داریم مسئولان ورزش و فوتبال کشورمان نگاه ویژه‌ای به استقلال و تراکتور و گل گهر داشته باشند تا شاهد پیروزی های نمایندگان کشورمان باشیم.