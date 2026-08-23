به گزارش خبرگزاری مهر، «مجمع جهانی قلم» در مقابله با اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

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«به نام آنکه قلم را ابزارِ حقیقت و کلمه را مشعلِ هدایت ساخت»

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در عصر حاضر، در حالی که جهان به سوی تکامل مادی می‌شتابد، بادهای سرد «ترس» و «کینه» در گوشه‌های بسیاری از جهان می‌وزد. امروز، دو روایت تحریف‌شده و سازمان‌یافته، تلاش می‌کنند تا دو حقیقت عظیم را در سایه قرار دهند: «اسلام» به عنوان دین صلح و تعالی، و «ایران» به عنوان گهواره‌ تمدنی که قرن‌ها تپنده عدالت و هنر بوده است.

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«اسلام‌هراسی» و «ایران‌هراسی» نه تنها تلاشی برای حذف دو هویت، بلکه جنگی علیه «معرفت اصیل» است. این جریان‌ها، با بافتن تار و پود دروغ و ترس، می‌کوشند تا میان قلب‌های انسان‌ها فاصله اندازند و حقیقت درخشان این دو میراث را با تصویرهای کاذب جایگزین کنند. اما تاریخ گواه است که نور حقیقت، هرگز با باد کینه‌ها خاموش نمی‌شود.

ما در «مجمع جهانی قلم»، در حالی که قلم را سلاحی برای صلح و کلمه را پلی برای پیوند می‌دانیم، اعلام می‌کنیم:

سنگر ما، دنیای واژه‌هاست. میدان نبرد ما، عرصه‌ اندیشه و فرهنگ است. ما با هر کلمه‌ای که در راستای تبیین «اسلام رحیم» و «ایران کریم» باشد، در برابر دیوار بلندِ کینه‌ها خواهیم ایستاد.

ما باور داریم که: اسلام، نه منشأ ترس، بلکه منبع آرامش و عدالتی است که تمام بشریت را در بر می‌گیرد. ایران، نه نماد تضاد، بلکه میراثی از خرد و انسانیت است که همواره در خدمت تعالی جهان بوده است.

این مجمع، از تمامی نویسندگان، شاعران و اندیشمندان جهان دعوت می‌کند تا در این نبردِ فرهنگی، نه با خشونت، بلکه با «قدرت حقیقت» همراه شوند. ما نمی‌خواهیم تنها دفاع کنیم؛ ما می‌خواهیم با جاری ساختن جوهر ارادت و معرفت، تصویری دوباره و درخشان از این دو حقیقت در افق جهانی ترسیم کنیم.

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بگذارید جهان بداند که قلم‌های ما، نه برای تخریب، بلکه برای بازسازی پل‌های گسسته به کار گرفته شده‌اند. ما با تکیه بر میراث بزرگان و با تکیه بر عقل و ایمان، اعلام

می‌کنیم که:«حقیقت، هرگز در حصارهای دروغ زندانی نمی‌ماند و نور تمدن ما، بر هر تاریکی سازمان‌یافته‌ای غلبه خواهد کرد.»